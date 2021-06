Lehtikuva/Markku Ulander

Mielipide: Sote on liian kallis veronmaksajille

Kuntaliitto on laajalla kyselyllä selvittänyt ettei sote-uudistusta tarvita. Suomalaiset ovat yhä tyytyväisempiä sosiaali- ja terveyspalveluihin. Tämä selviää Kuntaliiton tuoreesta tutkimuksesta, kuten myös se, että tyytyväisyys terveyspalveluihin on kasvanut selvästi. Tyytyväisyys on suurempaa kuin koskaan aiemmin tarkastelujen aikana 1996–2020 (Kuntalehti 27.1.). Vastaava tulos oli vuonna 2015.

Toisaalta keskeiset kuntavaikuttajat uskovat, että maakuntavero kiristäisi kokonaisverotusta, kertoo Veronmaksajain Keskusliiton kysely. Verotuksen kiristymiseen uskoo 71 prosenttia kunnanvaltuutetuista ja 82 prosenttia kuntien johtavista virkamiehistä.

Iltalehti selvitti aiemmin ministeriöstä edellisen sote-ehdotuksen kustannukset ja päätyi sataan miljoonaan euroon. Menossa oleva projekti ei tule halvemmaksi, joten se tulisi pikaisesti keskeyttää ja resurssit suunnata paisuviin kulkutaudin hallinto-ongelmien hallintaan.

Esko Järvenpää

Jämsä