Biokaasu on puuta kätevämpää, turvallisempaa ja hygieenisempää.

– Elämäni on paljon parantunut, kiitos biokompostorin. Talon naisena ruuanlaitto on minun tehtäväni. Biokaasu on puhdasta polttoainetta, puuta kätevämpää ja turvallisempaa ja hygieenisempää. Aiemmin kokkasin kaiken polttopuulla ja minun päivittäinen työtaakkani oli raskaampi, kuubalainen Yunia Cancio, 48, kertoo.

Kuuban keskiosan Sancti Spirituksen maakunnassa sijaitsevalle El Renacer -perhetilalle rakennettiin vuonna 2014 biokompostori osana Kuuban biomassaprojektia.

Perheellä on pitkäaikainen käyttöoikeus 28 hehtaarin tilaansa, jossa he kasvattavat sikoja ja vähän karjaa sekä viljelevät tupakkaa, kasviksia ja hedelmiä.

– Biokompostorin rakensivat appiukkoni ja lankoni aviomieheni ja lasteni avulla ja biokompostoriasiantuntija Alexander López Savránin ohjauksessa, Cancio selittää. Sen tuottamalla biokaasulla Cancio valmistaa ruokaa vähintään kymmenelle ihmiselle päivittäin, ja istutus- sekä sadonkorjuukautena kahdellekymmenelle.

– Oli hienoa, kun saimme biokaasulla toimivan riisinkeittimen. Me nautimme siitä erittäin paljon, se oli suurenmoinen esine, jollaista emme olleet nähneet aiemmin, Yunia Cancio muistelee arkensa muuttumista biopolttoaineen myötä.

Jätevedet lannoitteeksi



Biokompostori on yhdistetty sikalaan, sillä se käyttää pääasiassa sianlantaa. Ajoittain siihen lisätään lehmänlantaa, jotta biokaasusta tulisi vahvempaa.

Cancion biokompostorin jätevedet päätyvät lannoittamaan luomuviljeltyjä vihanneksia, yrttejä, lääkekasveja ja hedelmäpuita.

– Me monipuolistamme toimintaamme. Nyt meillä on välineet uuttaa öljyjä, tehdä juureksista jauhoa, motivoida parantamaan kulutustottumuksia ja luoda uusia reseptejä aineksista, joita emme aiemmin käyttäneet, Cancio kertoo ylpeänä.

Suuri vaikutus yhteisöihin



Vuonna 2009 käynnistetty, sveitsiläisten rahoittama Kuuban biomassaprojekti on nyt kolmannessa vaiheessaan. Valmista pitäisi tulla ensi vuonna.

Projektin asiantuntija, Sancti Spirituksen yliopiston professori Leidy Casimiro kertoo, että uusiutuvan energian, koulutuksen ja agroekologian kautta hanke suoraan hyödyttää yli 15 000 ihmistä.

– Nykyään meillä on maatiloja, jotka kuluttavat vain 30-40 prosenttia aiemmin kuluttamastaan tavanomaisesta energiasta, Kuuban biomassahankkeen kansallinen johtaja Giraldo Martin sanoo.

– Sosiaaliselta kannalta biomassahankkeella on ollut yhteisöihin suuri vaikutus. Se on luonut työpaikkoja, tuottanut ruokaa ja toimittanut sikala-alueilta putkistoa pitkin koteihin paikallista polttoainetta, Martin sanoo.

– Meillä on maatiloja, jotka käyttävät biokompostoreista kerättävää kiinteää ja nestemäistä jätettä erinomaisena lannoitteena. Siinä on runsaasti ravinteita, jotka edistävät huonontuneen maaperän toipumista maanviljelysalueilla, hän lisää.

Hanke on vaikuttanut maatalouspolitiikkaankin, ja juuri sitä hankejohtaja pitää tärkeimpänä.

Tavoitteena suljettu kierto



José Antonio Guardado on biokaasun käyttäjien liikkeen (MUB) valtakunnallinen koordinaattori. Hänen mukaansa Kuubassa on 4 500–5 000 biokompostoria. Parhaillaan on käynnissä laskenta, jonka jälkeen lukumäärä voidaan ilmoittaa täsmällisemmin.

MUB perustettiin Kuubassa vuonna 1983 ja sillä on 3 000 jäsentä.

- Liikkeen tärkein tehtävä on edistää suljetun kierron järjestelmän käyttöönottoa. Arvioimme, että käytössä olevista biokompostoreista vain viidessä prosentissa täyttyvät suljetun kierron kriteerit. Jotta kriteerit täyttyisivät, kompostoinnin kaikki sivutuotteet pitäisi käyttää maatilalla esimerkiksi kalankasvatukseen tai lannoitukseen, Guardado sanoo.

Guardadon mukaan MUBin ja muiden alan toimijoiden tulisi puolustaa tätä teknologiaa, kunnes kaikki maan biokompostorit toteuttavat suljettua kiertoa.

Kuuban energia- ja kaivosministeriön mukaan maan kansallisesta energiantuotannosta 95 prosenttia tulee fossiilisista polttoaineista, mutta tänä vuonna uusiutuvista lähteistä tuotetun energian osuuden odotetaan kohoavan 6,3 prosenttiin. Tavoitteena on kohottaa vuoteen 2030 mennessä uusiutuvan energian osuus 24 prosenttiin.

