”Emme yksinkertaisesti hyväksy, että terveys- ja hoivayritykset takovat voittoja sairaiden saaman hoivan tai jo valmiiksi matalapalkkaisten hoitajien toimeentulon kustannuksella, kirjoittaa vasemmistoliiton varapuheenjohtaja”, opetusministeri Jussi Saramo kolumnissaan.

Kun terveys pettää, huoli on suuri ja jokainen meistä toivoo, että hoitoon pääsee nopeasti. Vastaavasti jokainen meistä toivoo, että vanhana meidät tai omat vanhempamme kohdataan yksilöinä, ja että oikeutemme arvokkaaseen vanhuuteen toteutuu.

Suomessa ihmisillä on ollut myös oikeus luottaa tämän lupauksen toteutumiseen. Heikentyvä kuntatalous ja ylilyönnit yksityistämisissä ovat kuitenkin vaarantaneet tämän lupauksen, joka on yksi hyvinvointivaltion keskeisimmistä. Hoitoa voi kiireettömissä tapauksissa joutua odottamaan kuukausia ja yksityistäminen tapahtuu liian usein hoivan laadun kustannuksella.

Vanhustenhuollossa yksityisten toimijoiden vakavat laiminlyönnit ovat valitettavasti horjuttaneet monen uskoa koko alaan. Esperi Caren kohdalla Valvira joutui jopa keskeyttämään kokonaisen hoivakodin toiminnan. Yksityisen hoivan ja terveyspalveluiden ongelmissa on lopulta lähes aina kyse samasta asiasta. Voittoa on onnistuttava takomaan jostakin. Käytännössä kiikkulaudan yhteen päähän asettuu liian usein yrityksen voitot ja toiseen päähän suomalaisten saaman hoivan laatu tai työntekijöiden palkat.

Näin ei saa jatkua, julkisen sektorin on aina oltava isäntä ja yksityisen renki. Yksityisellekin palveluntuotannolle on rajattu paikkansa sosiaali- ja terveyspalveluiden kokonaisuudessa. Sen sijaan me emme yksinkertaisesti hyväksy, että terveys- ja hoivayritykset takovat voittoja sairaiden saaman hoivan tai jo valmiiksi matalapalkkaisten hoitajien toimeentulon kustannuksella.

Mikä avuksi? Toimivaa julkista palvelutuotantoa ei ole järkevää yksityistää kuin poikkeustapauksissa. Myös kilpailutuksissa kuntapäättäjien on pidettävä huolta, että laatua painotetaan voimakkaasti ja sopimukset eivät valu vähiten tarjoaville yrityksille, jolla ei ole aikomustakaan taata laadukasta hoitoa. On myös tärkeää, että hallituksemme tekee sote-uudistusta nyt aidosti hoivan laatu ja julkinen palveluntuotanto edellä, kuten myös kokoomuksen happamista ulostuloista on saatu huomata.

Vasemmistoliiton vaatimus on, että lääkäriin on jatkossa päästävä viikossa myös niin sanotuissa kiireettömissä tapauksissa. Hyvinvointivaltiossa on voitava luottaa siihen, että hoitoa saa silloin kuin sitä tarvitsee.

Kirjoittaja on vasemmistoliiton varapuheenjohtaja ja opetusministeri.