Matti Semiä ovat tällä viikolla työllistäneet muiden maussa jätteet ja kulttuurialan tukeminen.

Kansanedustaja Matti Semi, mikä on työllistänyt sinua eniten tällä viikolla?

– Valiokunta-asiat ovat olleet päällimmäisinä. Hallintovaliokunnassa olemme käsitelleet jätelain uudistusta ja arvioineet julkisen talouden suunnitelma vuosille 2022-2025.

– Jätelain uudistuksesta annamme lausunnon ympäristövaliokunnalle ja asia meni hallituksen esityksen pohjalta. Tosin perussuomalaiset ja kokoomus jättivät lausuntoon eriävän mielipiteen, mikä oli yllättävää, kun uudistuksella pyritään lisäämään lisätä kierrätystä ja jätteen hyväksikäyttöä, jotta yhä vähemmän jätettä vietäisiin kaatopaikoille. Julkisen talouden suunnitelmasta onnistuimme olemaan yksimielisiä. Toki hallituksen esityksessä on puutteita, jotka pitää korjata.

Minkä asian nostaisin eduskunnan tärkeimmäksi asiaksi tällä viikolla?

– Kyllä se on kolmas lisätalousarvio, koska siinä on 111 miljoonan euron tukipaketti lapsille ja nuorille koronapandemian aiheuttamien ongelmien hoitoon, muun muassa oppimiselle aiheutuneiden puutteiden korjaamiseen. Se on tulevaisuutta ajatellen tärkeä, jotta meidän nuoret ja lapset eivät putoa kelkasta. Se vaara on olemassa, jos heidän auttamiseensa ei kohdenneta riittävästi resursseja, joilla pystytään antamaan esimerkiksi tukiopetusta riittävästi. Tulevaisuuden kannalta tämä on meille tärkeimpiä asioita ylipäätään.

Entä vasemmistoliitolle viikon tärkein asia?

– Se on tämä sama lisätalousarvio. Se sisältää myös tukipaketit kulttuurialalle. Koko meidän ryhmän kanta on, että näitä pitää viedä eteenpäin ja siten huolehtia siitä, tukieurot ulottuvat niin yksiyrittäjiin kuin taiteen ja kulttuurin toimijoihin.

Mikä asia on tällä viikolla jäänyt huomaamatta tiedotusvälineiltä?

– Media on kyllä huomannut, että oppositio teki välikysymyksen sotesta, mutta sen sisältö jäi huomaamatta. On tavallaan huvittava ja tavallaan vakava asia, että välikysymys tehtiin asiasta, jonka perustuslakivaliokunta on jo hyväksynyt yksimielisesti. Kokoomus lienee odottanut, että valiokunta ei pääse siitä yksimielisyyteen, mutta kun se pääsi, tuntui, etteivät ymmärtäneet itsekään, miksi tekevät välikysymyksen.

Mikä on viikon kirjasi tai äänilevysi?

– Nyt en ole joutanut lukemaan tai kuuntelemaan musiikkia. Lehdet käyn läpi. Viimeksi luin Einari Vidgrénin elämäkerran ja suosittelen sitä. Se on työmiehen elämäkerta, kertoo siitä, miten nousta huipulle uhmaamalla pankkeja ja muita valtaa pitäviä.

Ajan vie kuntavaalit. Nytkin olen matkalla Lapinlahdelle vaalihommiin ja huomisen vietän Varkauden torilla.