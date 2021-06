Pääministerillä ja valtiovarainministerillä on eri näkemys sote-uudistusta jumittavasta asiasta.

Pääministeri Sanna Marin sanoi torstaina Politiikan toimittajien tilaisuudessa, että maakuntavero tulee hallitusohjelman mukaisesti sote-uudistuksen osana.

Sote-uudistus on joutunut loppusuoralla ongelmiin, koska vasemmistoliitto ja myös vihreät vaativat hallitusta sitoutumaan maakuntaveroon ennen kuin eduskunta päättää sotesta. Aikaa on vain nelisen viikkoa ennen eduskunnan kesätaukoa.

Keskusta sen sijaan ei halua päätöstä maakuntaverosta tässä vaiheessa, vaan asian selvittämisen jatkamista. Puheenjohtaja, valtiovarainministeri Annika Saarikko vahvisti asian samassa tilaisuudessa Marinin kanssa.

– Hallituspuolueiden kesken on sovittu, että maakuntaverotus tulee osana sote-uudistuksen kokonaisuutta. Tämä on viiden puolueen yhteinen linja ja itse luotan siihen, että tätä linjaa edistetään ministeriöissä, Marin sanoi.

Asia etenee, mutta Marin sanoi olevansa samaa mieltä Saarikon kanssa siitä, että sote viedään nyt läpi eduskunnassa ja maakuntavero ratkaistaan vaiheittain.

– Sosiaalidemokraatit kannattavat maakuntaveroa. Me haluamme, että päätöksenteko, valta ja vastuu palveluista ja niiden rahoituksesta on samoissa käsissä ja alueille tuleva itsehallinto on aitoa.

Samaa mieltä oli vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson tänään Ilta-Sanomien vaalihaastattelussa .

– Ilman omaa tulonlähdettä tulevista hyvinvointialueiden päättäjillä ei ole todellista päätäntävaltaa tai itsehallintoa liittyen sosiaali- ja terveydenhuoltoon, Andersson totesi, ja sanoi, että maakuntaverosta ei voida tinkiä.

Saarikko puhuu vain valmistelusta



Saarikko perusteli keskustan kantaa sillä, että näin suurta uudistusta kannattaa edistää vaiheittain. Hänen mukaansa keskusta on sitoutunut maakuntaveroa koskeviin selvityksiin, joista ensimmäinen valmistui talvella .

– Se on iso uudistus varsinkin siksi, että samassa yhteydessä hallitus on sopinut, että se ei voi olla verotusta kiristävä. Tämän toteuttaminen on iso rakenteellinen uudistus. Siksi oma viestini on ollut, että edetään nyt vaiheittain ja maltilla.

Keskusta kytki jo komiteassa maakuntaveron maakuntien tehtävien laajentamiseen ja Saarikon tulkinnan mukaan tästä on sovittu myös hallituksessa.

– Hallitusohjelmassa on sitouduttu siihen, että maakuntaveroa valmistellaan ja sitä tehdään aivan sovitulla tavalla. Pääviestini on, että edetään vaiheittain.

Marin sanoi, että maakuntien, joita hallitus kutsuu hyvinvointialueiksi, mahdollisia muita tehtäviä tarkastellaan myöhemmin.

– Minä pidän kiinni siitä, mitä hallitusohjelmassa on sovittu. Tämä vero tulee, se on yhdessä sovittu kaikkien hallituspuolueiden kanssa, siitä pidetään kiinni ja valmistelutyötä tehdään.

Marinin mukaan asiassa on kuitenkin eritahtisuutta, koska ensin läpi viedään sote ja maakuntaverotuksen valmistelu jatkuu.

Saarikko sanoi, ettei ole aivan varma, mikä on asian ympärille syntynyt ongelma ja kiristynyt tunnelma. Hän antoi ymmärtää, että kyseessä on vasemmistoliiton ja vihreiden profiilin nosto kuntavaaleihin liittyen.