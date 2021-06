Jussi Joentausta

Vaikka kuntavaaleissa kampanjoidaan vain vähän lähietäisyydellä, tönimistä ja huutelua on nähty.

Keravalaisen kuntavaaliehdokkaan Sanna Tenkasen kimppuun hyökättiin, kun hän oli jakamassa vaalimainoksia Keravan keskustassa runsas viikko sitten. Tenkanen oli paikalla yksin, kun mieshenkilö kävi käsiksi häneen. Mies töni Tenkasta, repi vaalimainokset hänen käsistään ja heitti he vesilätäkköön.

– Hän mumisi, että perussuomalaiset ovat hänen mielestään ainoa oikea puolue ja että sietäisi tommoisten kommareiden kuolla, Tenkanen kuvailee Keski-Uusimaa-lehdessä.

Sunnuntaina helsinkiläinen vasemmistoliiton ehdokas Minja Koskela kertoi twitterissä, että hänen kampanjoidessaan tuntematon mies sylkäisi lippuun, johon on painettu Koskelan kuva.

”Häirintä on selkeästi nousussa”.

– Olin liikkeellä 7-kuisen vauvani kanssa ja olen hyvin järkyttynyt, Koskela kirjoitti, mutta aikoo jatkaa kampanjointia.

– Lippuni ei siirry mihinkään – vaalirauha kuuluu jokaiselle.

ILMOITUS

Vastaavia tapauksia on kerrottu eri puolueiden piiristä.

Vähän kontakteja

Vasemmistoliiton puoluesihteeri Mikko Koikkalainen toteaa, että koronapandemian varjossa käytävissä kuntavaaleissa ei ole nähty häirintää samassa määrin kuin aikaisemmin, koska lähikampanjointia on ollut vain vähän. Huoli on kuitenkin se, että häirintää on tapahtunut kampanjoinnin vähäisyydestä huolimatta.

– Ja kun ottaa huomioon julisteiden repimisen ja töhrimisen ja sosiaalisen median kautta tulevan häirinnän, uhkailun ja epäasiallisen viestinnän, niin kyllähän häirintä on selkeästi nousussa, Koikkalainen sanoo.

Hän on kevään aikana antanut ennätyksellisen paljon lausuntoja aiheesta. Myös tutkijat ovat haastatelleet häntä häirinnästä.

– Aiheeseen on herätty yhteiskunnassa, Koikkalainen sanoo.

Vaalirauha kaikille

Vasemmistoliitto julkaisi syksyllä ohjeet siitä, miten välttää vaalihäirintää.

– Ne ovat auttaneet ehdokkaita ja kampanjoijia, mutta eiväthän ne sinänsä estä häirintää, Koikkalainen toteaa..

Ohjeissa kehotetaan esimerkiksi välttämään yksin kampanjointia.

– Voimme ohjeistaa näin, mutta en kuitenkaan halua sanoa ehdokkaille, että tilanne on niin kauhea, että ette saa missään nimessä kampanjoida yksin, vaan teidän pitää olla kuin poliisit partiossa parina. Väkisinkin tulee hetkiä, jolloin olemme hieman yksin. Mutta vähintään kaksin kampanjointi on kivempaa ja näyttääkin paremmalta, puoluesihteeri sanoo.

Näyttää siltä, että lähes kaikki puolueet ovat häirinnän kohteena. Helsingin Sanomien mukaan Helsingissä on tuhottu vaalijulisteita jopa 300 kappaletta. Lisäksi häirinnästä on tehty rikosilmoituksia.

Perussuomalaisilta on tullut paljon viestiä siitä, että juuri heidän vaalijulisteitaan tuhotaan.

– Se ei ole oikein. Kyllä kaikki vaalijulisteet ja ehdokkaat pitää jättää rauhaan, Koikkalainen sanoo.

Hän muistuttaa uutisista, joiden mukaan häirintää tapahtuu joka suuntaan.

– Häirintä on pitkään painottunut vasemmistoon, mutta nyt se on leviämässä kaikkiin suuntiin. Yhä kuitenkin näyttää siltä, että esimerkiksi tasa-arvon ja vähemmistön oikeuksien kysymyksillä profiloituvat ehdokkaat joutuvat ainakin sosiaalisessa mediassa muita helpommin epäasiallisen viestinnän kohteiksi.

Ei hiljennä aktivisteja

Koikkalainen korostaa vaalirauhan merkitystä

– Se on ihan saatanan tärkeä juttu. Kaikkien ehdokkaiden pitää voida pelotta lähteä ehdolle ja pelotta kampanjoida. Tätä puolueiden pitää vaatia yhdessä.

Yhä useammin ihmiset kertovat, etteivät lähde ehdolle, koska arvioivat, että se voi vaikuttaa ikävästi heidän elämäänsä ja jopa lähipiiriinsä.

– Esimerkiksi Pohjanmaalla yhden ehdokkaan äidin pomolle oli soitettu, koska tytär on vasemmistoliiton ehdokkaana. Siinä ei ole mitään järkeä, että ehdokas joutuu kokemaan, että lähipiirikin joutuu painostuksen kohteeksi, Koikkalainen kertoo.

Hän uskoo pahentuneen häirinnän johtuvat yhteiskunnallisesta jakautumisesta.

– Se on kärjistyneet mielipiteet. Mielipiteiden erilaisuudenhan ei sinänsä pitäisi olla ongelma, mutta enää ei hyväksytä ollenkaan toisenlaisia mielipiteitä. Keskusteluilmapiiri on heikentynyt, hän arvioi.

– Länsimaissa suvaitsemattomuuden lisääntyminen tulee populistisesta äärioikeistosta, oli kyseessä Pohjois-Amerikka, Eurooppa tai Suomi.

Silti vasemmistoliitossa ei aiota vaieta.

– Ei häirintä pysäytä meitä. Rohkeita ihmisiä riittää. Vasemmistolaiset toimijat, puhutaan sitten yleensä ihmisarvoja puolustavista humaaneista edistysmielisistä yhteiskunta-aktiiveista tai vain vasemmistoliiton aktiiveista, eivät tällaisesta hiljene. Olemme yhä äänekkäämpiä.