Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

SDP:n ja keskustan puheenvuoroissa puolustettiin tiukasta hallituksen sote-esitystä.

Hallituspuolueet lyttäsivät totaalisesti kokoomuksen ja muun opposition välikysymyksen sote-uudistuksesta tiistain istunnossa.

SDP:n ryhmäpuheenvuorossa Aki Linden sanoi, että nyt eduskunnassa on ensimmäistä kertaa uudistusehdotus, joka on läpäissyt perustuslakivaliokunnan arvioinnin ja näköala toteuttamiseen on realistinen.

– Kokoomus katsoo 12 hallitusvuoden jälkeen tätä oppositiosta. Se lieneekin päällimmäinen syy siihen raivoisaan hyökkäykseen, jonka kokoomus on nyt käynnistänyt tätä uudistusta vastaan. Toinen, olennainen syy on, että tämä uudistus ei avaa julkista rahoitusta vapaasti terveysbisneksen käyttöön.

Asiasisällöltään välikysymys on Lindenin mukaan heikoin koskaan hänen näkemänsä.

– Löysin siitä 45 virheellistä väitettä tai väärää tulkintaa. Siis todellakin 45. Niihin palataan useasti tänään.

Linden sanoi välikysymyksessä jäävän epäselväksi, onko sen laatijoiden mielestä rahaa varattu sote-palveluihin liikaa vai liian vähän, onko kuntaa laajempi väestöpohja hyvä vai huono asia, ja tuleeko verovaroilla rahoitetun yksityisen terveysliiketoiminnan olla säänneltyä vai rajoittamatonta.

Eniten virheellisiä väittämiä ja tulkintoja on esitetty rahoituksesta.

– Jokaisen hyvinvointialueen rahoitus lisääntyy, sekä kokonaisuudessaan että asukasta kohti laskettuna. Tämä on kiistaton tosiasia. Puheet henkilöstön irtisanomisista esimerkiksi Uudellamaalla ovat puhdasta pelottelua. Sellaista ei tapahdu. Pikemminkin henkilöstöä tullaan tarvitsemaan paljon lisää. Se onkin tulevaisuuden suurin haaste, suurempi kuin raha, sanoi Linden.

”Kaatamista seuraa Amerikan malli”



Keskustan eduskuntaryhmän uusi puheenjohtaja Juha Pylväs sanoi, ettei välikysymyksessä ole kyse ihmisten palveluista, vaan kokoomuksen vaali- ja valtapelistä.

– Nyt pelataan todella vakavilla asioilla. Sillä, saavatko suomalaiset tasa-arvoisesti hoitoa ja palveluja.

– Kokoomus vaatii perussuomalaisten tukemana soten kaatamista. Vaatia saa. Silloin pitää kuitenkin myös kertoa, mitä siitä kaatamisesta seuraa. Kun kokoomus ei kerro, minäpä kerron. Amerikan malli. Se soten kaatamisesta seuraa. Lompakon paksuus ratkaisee. Rikas saa hoitoa. Köyhä saa pärjätä omillaan.

Soten kaatamisesta seuraisivat Pylvään mukaan myös kuntien pakkoliitokset.

– Kunnissa joudutaan pakkorakoon, kun rahat loppuvat.

Pylväs sanoi, ettei kokoomuksen linja sinällään yllätä.

– Markkina-arvo menee tasa-arvon edelle. Esimerkkejä löytyy vuosien varrelta vaikka kuinka paljon.

– Se yllättää, miksi perussuomalaiset ovat tässä mukana. Kuukausia ja kuukausia perussuomalaiset ovat kiertäneet maakunnissa lupaamassa ihmisille muutosta. Se muutos näköjään tarkoittaa tätä. Huonontuvia palveluja ja kuntien pakkoliitoksia. Kovaa ja kansaa kahtia jakavaa politiikkaa.