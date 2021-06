Jarmo Lintunen

HSL on ilmoittanut kohentavansa talouttaan karsimalla vuoroja. Joukkoliikenteen palvelutason laskeminen on kuitenkin tässä tilanteessa erittäin huono ratkaisu. Pandemia on tehnyt pääkaupunkiseudun asukkaista varovaisia, ja monet ovat siirtyneet busseista ja junista oman auton käyttöön. Tautitilanteen syksyllä hellittäessä ja liikkumisen lisääntyessä HSL:n pitäisi pystyä houkuttelemaan heidät takaisin joukkoliikenteen pariin. Tehtävä vaikeutuu merkittävästi, jos palvelutasoa lasketaan pidentämällä vuorovälejä ja poistamalla osa linjoista kokonaan. Erityisesti ruuhka-aikojen vuorot näyttävät olevan vähennysten kohteena, mikä tekee jäljelle jäävistä vuoroista täysiä, vaikeuttaa etäisyyksien ylläpitämistä ja vähentää entisestään asiakkaiden halukkuutta käyttää HSL:n palveluja.

Pääkaupunkiseudun kaupunkien taloustilanne ei ole niin huono, kuin usein annetaan ymmärtää. Kaupungit jättivät käyttämättä ison osan valtion antamista ”koronarahoista” ja tekivät jopa satojen miljoonien ylijäämiä. Kaupungeilla olisi siis varaa tukea HSL:ää – sitä vain ei ole haluttu tehdä.

On lyhytnäköistä ja vastuutonta heikentää joukkoliikenteen palvelutasoa sellaisen vuoden perusteella, jonka aikana työntekijät oli viranomaismääräyksellä käsketty etätöihin ja kaikki tapahtumat ja harrastukset oli kielletty.

HSL:n rahoitus tulee ottaa uudelleen käsittelyyn ja huolehtia siitä, että kaupungit myöntävät HSL:lle palvelutason säilyttämiseksi tarvittavat rahat niin, että huononnukset voidaan perua.

Ritva Bäckström

Vantaa