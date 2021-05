All Over Press/EPA/Reuven Castro

Pääministeri Benjamin Netanjahua syytetään tuomioistuimessa lahjusten ottamisesta ja suositun verkkosivuston sisällön manipuloinnista.

Sota Gazan aluetta hallitsevaa Hamas-puoluetta vastaan ei olisi voinut sattua sopivampaan aikaan Israelin pääministerille Benjamin Netanjahulle. Oppositiopuolueiden junailemat hallitusneuvottelut keskeytyivät sodan syttymisen vuoksi, ja samalla median huomio kääntyi pois meneillään olevasta lahjusoikeudenkäynnistä Netanjahua vastaan.

Jerusalemin piirituomioistuimessa käynnissä olevassa oikeusprosessissa Netanjahua syytetään lahjuksen ottamisesta ja virka-aseman väärinkäytöstä. Oikeudenkäynnissä käsitellään kolmea eri tapausta, joissa Netanjahua syytetään salaisista järjestelyistä Israelin johtavien medioiden, maan suurimman teleoperaattorin ja Hollywoodissa vaikuttavan kuuluisan israelilaisen elokuvatuottajan kanssa.

Epäillyt rikokset ovat tapahtuneet pidemmän ajanjakson aikana vuosina 2009–2017 Netanjahun ollessa Israelin pääministerinä.

Vakavin yksittäinen rikossyyte koskee Netanjahun ja Israelin suurimman teleyrityksen Bezeqin aiemman omistajan Shaul Elovitchin välisiä järjestelyjä, joissa teleoperaattori sai satojen miljoonien dollarien edestä taloudellista hyötyä Netanjahun junailemista lupapäätöksistä.

Vastapalveluna Netanjahu ja hänen perheenjäsenensä saivat pitkälti sanella, millaisia juttuja Elovitchin omistama suosittu verkkolehti heistä kirjoitti.

Verkkolehden ex-toimitusjohtaja kertoi oikeudenkäynnissä, että pääministeri vaati lehteä tekemään hänestä mairittelevan haastattelun juuri vaalien alla ja käski poistamaan sivustolta jutun, joka kertoi Gazan sodassa vuonna 2014 kuolleiden israelilaissotilaiden perheistä.

Netanjahun poika luki joka aamu verkkolehden uusimmat uutiset ja ilmoitti äidilleen, millä tavalla sivuston juttuja pitäisi muuttaa.

Myös toinen syytekohta koskee Netanjahun järjestelyjä median kanssa mieluisamman julkisuuden toivossa. Netanjahu sopi Israelin suurimman päivälehden Yediot Ahronotin omistajan kanssa, että lehti alkaa kirjoittaa pääministeristä myönteisiä juttuja ja vastapalveluna hallitus laatisi uuden lakiesityksen, joka pakottaisi lehden pahimman kilpailijan, ilmaisjakelulehti Israel Hayomin leikkaamaan levikkiään.

Netanjahun kolmas syytekohta sai korruptioskandaalin esitutkinnan aikana eniten huomiota. Syytteen mukaan Netanjahun perhetuttava, maailmankuulu elokuvatuottaja Arnon Milchan toimitti pääministerille ja tämän vaimolle vuosina 2011–2016 kuubalaisia sikareita, laatikoittain roseesamppanjaa ja kalliita jalokivikoruja yli 200 000 euron arvosta.

Syyttäjän mukaan samppanjatoimitukset tehtiin yleensä Netanjahun vaimon käskystä, kun juomat olivat loppu.

Netanjahu järjesti puolestaan Milchanille pidennetyn oikeuden verovapauteen, joka myönnetään ulkomailta Israeliin saapuville paluumuuttajille. Netanjahu auttoi Milchania myös tämän sijoitusjärjestelyissä huolehtimalla siitä, että paikalliset kilpailuviranomaiset eivät pane kapuloita rattaisiin.

Aiemmin Netanjahu auttoi Milchania Yhdysvaltojen viisumin saannissa soittamalla silloiselle ulkoministerille John Kerrylle.

Vuonna 2014 Milchan kutsui Netanjahun perheen kotiinsa Los Angelesiin tapaamaan kuuluisia näyttelijöitä Barbra Streisandista Leonardo DiCaprioon. Milchan on tuottanut yli 130 elokuvaa, Pretty Womanista Bohemian Rhapsodyyn.

Ennen elokuvatuottajan uraansa hän toimi Israelin salaisen palvelun agenttina järjestäen rahoitusta, teknistä apua ja uraania maan ydinaseen valmistukseen.

Netanjahu kiistää syytteet ja on kutsunut oikeudenkäyntiä vallankaappausyritykseksi. Päätöksen syytteiden viemisestä oikeuteen teki Netanjahun nimittämä oikeuskansleri, joka oli Netanjahun Likud-puolueen pitkäaikainen jäsen.

Oikeusprosessin uskotaan kestävän vuosia, sillä jos Netanjahu saa langettavan tuomion, hän todennäköisesti valittaa korkeimpaan oikeuteen.

Netanjahu on pysynyt jääräpäisesti vallassa, vaikka rikostutkinnan käynnistymisen jälkeen Israelissa on pidetty jo neljät vaalit. Likud-puolue on saanut näissä vaaleissa parhaimmillaan 29 prosenttia äänistä. Maan puoluekenttä on kuitenkin niin sirpaloitunut, ettei moneen pienempään puolueeseen jakautuva oppositio ole saanut Netanjahua siirrettyä syrjään.