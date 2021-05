Lempi Shivute

Job Amupanda on edessään kivinen tie.

Punaisessa t-paidassaan Job Amupanda istuu rennosti upottavassa nojatuolissa tilavassa työhuoneessaan ja lataa tulemaan.

– Saksa luopui siirtomaastaan Lounais-Afrikasta vuonna 1915, mutta saksalaiset eivät koskaan lähteneet. Kaikki maa Ambomaata lukuun ottamatta oli heidän omistuksessaan, eivätkä he ole siitä luopuneet vieläkään. Nykyisinkin he vain vuokraavat sitä tai rakentavat vuokra-asuntoja. Sen vuoksi namibialaiset haluavat oman tontin kodeilleen, omaa maata omassa maassaan. Muu maistuu kolonialismilta.

Tässä on Windhoekin pormestari Amupandan kansansuosion perusta. Maaseudulta saapuu koko ajan väkeä kaupunkeihin. Windhoekissa on nykyisin noin 400 000 asukasta, ja Amupandan mukaan määrä kaksinkertaistuu 20 vuodessa.

Ihmiset eivät tule asuntojen vaan työn perässä. Windhoekissa tuotetaan noin kolmannes maan bruttokansantuotteesta, vaikka siellä ei ole kaivoksia.

Kuusi vuotta sitten Amupanda kuului valtapuolue Swapon nuorisoliiton johtoon. Yhdessä kahden muun nuorisojohtajan kanssa he järjestivät mielenosoituksellisen maanvaltauksen Windhoekin laitamilla Kleine Kuppessa. Silloisessa tilanteessa tonttimaata luovutettiin lähinnä vain gryndereille, jotka rakentavat vuokrataloja, joihin köyhillä ei ollut varaa.

ILMOITUS

He vaativat vastavalittua presidentti Hage Geingobia neuvottelemaan asuintonttien kaavoittamisesta ja varustamisesta rakentamiskuntoon sekä niiden myymisestä kohtuuhintaan tavallisille kansalaisille. 14 000 nuorta jätti saman tien tonttihakemuksen Windhoekin kaupungille. Toisessa aallossa hakemuksia jätettiin eri kaupungeille 50 000. Se oli suurin kansanliike koko itsenäisyyden aikana. Liike vetoaa kaupunkilaisnuoriin, köyhiin ja keskiluokkaisiinkin.

Hallitus piti vaatimusta erittäin röyhkeänä. Varsinkin entinen presidentti Sam Nujoma vastusti jyrkästi esitystä ja sen esittämistäkin. Nuoret erotettiin Swaposta.

Paine kuitenkin lisääntyi, ja nuoret ilmoittivat, että ellei vaatimuksiin suostuta, he valtaavat tontteja väkisin kautta maan 31.7.2015. Viikkoa ennen määräaikaa presidentti Geingob taipui ja aloitti neuvottelut. Nuoret lopettivat valtauksen valmistelut, kun he saivat lupauksen kymmenistätuhansista tonteista.

Sanoin Amupandalle, että jos vanha valta olisi ollut voimissaan, olisit lentänyt tovereinesi vankilaan heti ja istuisit siellä vieläkin. Pormestaria nauratti.

Tontteja on nyt valmistunut luovutuskuntoon kohtalaisesti, mutta tavoitteista ollaan jäljessä. Lisäksi on ilmennyt muitakin tavoitteita, kuten korruption vastustaminen.

Korruptoitunut Swapo

Amupanda puhuu Swaposta käyttäen aina epiteettiä ”corrupt Swapo”, joka toistuu puheessa. Nimittelylle on vankat perusteet, sillä parhaillaankin vankilassa istuu kaksi ministeriä: kalastusministeri Bernard Esau ja oikeusministeri Sacky Shanghala. Heitä syytetään laajasta operaatiosta, jolla oltiin siirtämässä koko elintärkeä kalastusteollisuus heidän ja liittolaistensa käsiin. Hyödynsaajana on nähty myös Swapo, johtava puolue.

Swapo kärsi pahoja tappioita jo toissa vuoden presidentinvaaleissa, mutta Geingob tuli edelleen valituksi yli 50 prosentin ääniosuudella. Oppositiopuolueet kuitenkin vahvistuivat suuresti varsinkin kaupungeissa. Viime marraskuun kunnallisvaaleissa käänne vain vahvistui. Windhoekissa Swapo menetti enemmistönsä ja sai vain viisi paikkaa 15:stä. Oppositioryhmät voittivat myös useimmissa muissa kaupungeissa.

Job Amupanda kampanjoi nimenomaan pormestarin paikasta. Hänen johtamansa liike Affirmative Repositioning (Vakaa uudistus) sai vain kaksi paikkaa, mutta hänet valittiin yksimielisesti, koska vastaehdokasta ei löytynyt.

– Muut edustajat kuuluivat eri puolueisiin, mutta AF ei ole puolue. Siksi muiden oli helpointa kannattaa minua, Amupanda sanoo.

Asiaan varmaan vaikutti Amupandasta pursuava johtajuus, joka näkyy ja kuuluu. Hän on myös valtiotieteen tohtori, opettaa Namibian yliopistossa ja on valtiotieteellisen tiedekunnan varadekaani. Ikää on 33 vuotta. Aatteellista ja teoreettista pohjaa Amupanda on hakenut yhdistelmästä Karl Marx, Frantz Fanon ja Thomas Sankara. Sankara oli Burkina Fason vasemmistolainen johtaja, joka murhattiin vuonna 1987, Jobin syntymävuonna, 34-vuotiaana.

Populistinen somepormestari

Amupandassa on paljonkin populistisia piirteitä, ja hän käyttää tiedotuksessaan some-alustoja. Tästä hallituksen edustajat häntä syyttävätkin. Esimerkiksi eräässä tv-keskustelussa presidentin lehdistöpäällikkö Alfredo Hengari vaati Amupandaa pitäytymään institutionaalisissa muodoissa, koska niin kuuluu tehdä.

Hengari viittasi tässä yhteydessä ilmastoituun toimistoon ja virka-autoon. Amupandan vastauksen ydin oli se, että juuri nämä muodot estävät kansalaisten oikeuksien esille tulemisen ja toteutumisen, eikä hän aio alistua sellaiseen.

Tutkijana Amupanda on kuitenkin myös analyyttinen. Hän syyttää hallitusta ”vetäytymisestä kehityksen ohjaamisesta. Valta on jätetty yrityksille, ja valtio toimii vain niiden konsulttina valmistellen yhteisen omaisuuden myyntiä nopean käteisen hankkimiseksi. Halua ei ole suuresti kaivattujen vakituisten työpaikkojen luomiseksi kasvavalle ja yhä vihaisemmalle työttömien joukolle, joista monilla on jo loppututkintokin”, hän sanoo.

– Tästä johtuu, että on syntynyt talouskasvun ja työllisyyden johtamistyhjiö. Tämän vuoksi Windhoekin täytyy laskeutua jalustalta ja osoittaa suunta kehitykselle. Tämän vuoksi esitämme huhtikuussa aloitteen talouden kehittämiseksi (WERI). Jos onnistumme, pääkaupunki on kehityksen kulmakivi.

On selvää, että Amupandalla on edessään kivinen tie. Asetelma ei ole mitenkään vakaa, eikä liikkumavara uudistuksille ole suuri. Hankkeiden rahoittaminen on vaikeaa, eikä vain runsas kymmenen prosenttia valtuustopaikoista tuo turvaa. Jo muutaman viikon kuluttua nimityksestä kilpaileva liike nimeltä Landless Peoples Movement järjesti mielenosoituksen tonttien hidasta luovuttamista vastaan. Tämä liike haluaa ottaa tontit väkisin.

Uusiakin vastustajia pormestari näyttää löytävän. Hän kävi hiljattain kampanjaa puolustusministeri Peter Vilhoa vastaan, jota syytti tarvikehankintaan liittyvästä korruptiosta. Puolustusministeri joutuikin eroamaan: hongkongilaisessa pankissa oli hänen tilinsä, jolla oli lähes 200 000 Yhdysvaltain dollaria tiettävästi asekaupoista kertyneitä varoja.

Tähän mennessä suurimpana saavutuksenaan Amupanda pitää poliisin toiminnan uudistamista. Poliisin pitää tukea ja auttaa kansalaisia, ei retuuttaa ja tölviä, hän sanoo.

– Kaikkia tavoitteita ei tarvitse heti saavuttaa. Voin olla tyytyväinen, jos saavutamme yhden viidestätoista tavoitteesta. Voimme myös pärjätä vahvallekin vastustajalle, vähän kerrallaan. Jos kohtaa leijonan, on tärkeää saada siltä yksi jalka pois pelistä. Ontuvan leijonan voi sitten voittaa.