Antti Yrjönen

On tärkeää analysoida koronadenialistisen liikkeen sisäistä dynamiikkaa ja etsiä vastauksia kysymyksiin, mihin koko liike on menossa ja miten käy aktivisteille, toteaa Dmitry Gurbanov kolumnissaan.

Uppo-Nalle canceloidaan ja teatteriväkeä uhkaillaan pesäpallomailoilla. Kauppias saa uhkausviestejä, koska hän poistaa maskittoman asiakkaan myymälästä. Poliisi ottaa kiinni kymmeniä mielenosoittajia, jotka tietoisesti rikkovat koronarajoituksia. Tässä on vain pieni osa tapahtumista, joita koronadenialistinen liike on aiheuttanut Suomessa. Tapahtumista uutisoidaan aina mediassa, koska ne ovat mediaseksikkäitä – ja on myös oikeasti tärkeää, että näistä asioista uutisoidaan.

Mutta on myös tärkeää analysoida liikkeen sisäistä dynamiikkaa ja etsiä vastauksia kysymyksiin, mihin koko liike on menossa ja miten käy aktivisteille, jotka ovat mukana liikkeessä.

Ensin on todettava, että liikkeen idea ja toimintatavat on sataprosenttisesti kopioitu ulkomailta. Liikkeessä ei ole mitään suomalaista, paitsi itse aktivistit. Liikkeen nousu oli voimakas ja räjähdysmäinen. Korona on niin poikkeuksellinen maailmanlaajuinen ilmiö, että olisi outoa, jos minkäänlaisia liikkeitä ei olisi syntynyt Suomeen. Sama ilmiö nähtiin vuoden 2015 pakolaiskriisin aikana, kun Rajat kiinni -liike syntyi. Koronadenialistinen liike on myös puhtaasti ruohonjuuritasoinen protestiliike.

Nyt ollaan jo siinä vaiheessa ilmiötä, että liike on alkanut menettää kannatustaan. Mikä kannatuksen laskua selittää? Helpoin vastaus on toki se, että koronakriisi ei ole enää päivittäinen ykkösuutinen Suomessa. Kun asia ei ole jatkuvasti pääuutinen, myös protestiliike hiljenee. Mutta liikkeen alasajo on alkanut jo aikaisemmin. Tähän on kaksi keskeistä syytä.

Ensimmäinen liikkeen ongelma on ollut se, että koronadenialistien strategia on kopioitu suoraan Rajat kiinni -liikkeeltä, jonka toiminta epäonnistui. Rajat kiinni -liikkeen strategia on myös alun perin kopioitu ulkomailta vuoden 2015 pakolaiskriisiä vastustaneilta liikkeiltä. Syy, miksi sama strategia on ollut käytössä myös koronadenialisteilla, on selvä: monet Rajat kiinni -aktivistit ovat vuonna 2021 koronadenialisteja.

Koronadenialistien ja Rajat kiinni -aktivistien toiminta näyttää olevan lähes identtistä. Molemmat liikkeet ovat protestiliikkeitä, jotka ovat syntyneet ainakin aluksi ruohojuuritasolla. Molemmat ovat saaneet alkunsa sosiaalisessa mediassa, molemmat ovat järjestäneet lukuisia mielenosoituksia ja molempien päätehtävänä on vastustus. Molempien liikkeiden ensimmäinen mielenosoitus keräsi paljon väkeä, mutta sitten mielenosoitukset alkoivat mennä alamäkeen. Koronadenialistinen liike järjesti mielenosoituksia lähes viikoittain koko kevään 2021 ajan. Joka kerralla mielenosoitukset olivat samanlaisia. Niissä käytettiin samanlaisia reittejä, samanlaisia puhujia, samanlaisia iskulauseita ja paikalla oli samanlaisia ihmisiä. Ja joka mielenosoituksen jälkeen osallistujien määrä pieneni. Ja samaan aikaan, kun osallistujamäärä pieneni, poliisin repressio kasvoi. Kukaan ei enää huomioi mielenosoituksia ja poliisi kirjoittaa mielenosoittajille sakkoja, jolloin lopputulos on se, että osalla on sakot maksettavana ja toisilla on burnout, koska useiden perättäisten mielenosoitusten järjestäminen vaatii paljon energiaa.

”Hulluutta on se, että tekee samat asiat uudelleen ja uudelleen, ja odottaa eri tuloksia”, on sitaatti, jota Einstein ei oikeasti koskaan sanonut, mutta joka kuvaa näiden kahden liikkeen strategioita täydellisesti.

Toinen koronadenialistisen liikkeen ongelma on ollut liian suvaitsevainen suhtautuminen toisiin salaliittoteorioihin. Tiedän, että tämä väite kuulostaa absurdilta: miten yksi salaliittoteoriaporukka voi suvaita liikaa toisia samankaltaisia ryhmiä? Selitän asian teologisen esimerkin avulla. Kun monoteistiset uskonnot levisivät, yleensä ne tuhosivat vanhojen pakanauskontojen symboleja ja muuttivat pakanallisten juhlien merkitystä. Polyteistiset uskonnot sen sijaan omaksuivat levitessään paikallisia jumalia osaksi omaa uskontoaan, jolloin oman pantheonin jumalien määrä kasvoi. Polyteististen uskontojen tyyliin toimii myös Suomen koronadenialistinen liike. Kaikki salaliittoteoriat ovat tervetulleita, jos ne vain saa kytkettyä koronaan. Syytätkö juutalaisia? Tervetuloa! Vatikaani ja Bill Gates ovat syyllisiä? Tervetuloa! Avaruusolennot ovat jotenkin tekemisissä asian kanssa? Tervetuloa!

Lopputulos on se, että some-ryhmät ovat täynnä ihmisiä, jotka ovat eri mieltä lähes jokaisesta asiasta ja keskustelujen sisältö on sen mukaista. Suurin koronadenialistien Telegram-pikaviestiryhmä jouduttiin sulkemaan, koska ylläpitäjä ei enää pystynyt moderoimaan ryhmää. Jokapäiväisiä Hitler-kuvia oli liikaa. Rekrytointi vaikeutui, kun ensimmäinen juttu, jonka ryhmään tuleva uusi joogaäiti näki, oli kasa Hitlerin kasvoja ja jatkuva virta pedofiilisyytöksiä. Ryhmissä ei myöskään enää keskustella pelkästään koronasta, vaan rinnalle ovat tulleet aivan toiset teemat kuten turvetuotannon puolustaminen ja EU-elpymispaketti.

Ennustan, että koronadenialistiselle liikkeelle käy Suomessa samoin kuin Rajat kiinni -liikkeelle. Suurin osa aktivisteista jatkaa omaa elämäänsä liikkeen ulkopuolella, toiset lähtevät politiikkaan ja loput radikalisoituvat entisestään.