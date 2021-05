Antti Yrjönen

Koronan aiheuttama hyvinvointivelka tulee kuroa umpeen. Koululaiset ja opiskelijat tarvitsevat tukea oppimiseen, sosiaali- ja terveydenhuollon ruuhkat tulee purkaa ja kaikenlaista tukea tulee olla tarjolla matalalla kynnyksellä, toteaa sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa pekonen kolumnissaan.

Kunnissa päätetään ihmisten arkeen vaikuttavista asioista kuten hyvinvoinnista, koulutuksesta, ympäristön viihtyisyydestä ja paikallisista palveluista.

Koronan aiheuttama hyvinvointivelka tulee kuroa umpeen. Koululaiset ja opiskelijat tarvitsevat tukea oppimiseen, sosiaali- ja terveydenhuollon ruuhkat tulee purkaa ja kaikenlaista tukea tulee olla tarjolla matalalla kynnyksellä.

Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat kansalaisten näkemysten mukaan yksi kuntavaalien tärkeimpiä teemoja. Nyt etenevä sote-uudistus toteutuu seuraavan valtuustokauden aikana. Kuntatasolla on tärkeä varmistaa palvelujen sujuva siirtyminen hyvinvointialueille ja tuleva yhteistyö.

Vasemmiston kuntavaaliohjelman punaisena lankana on ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnista huolehtiminen sosiaalisesti kestävällä tavalla.

Koulutuksella haluamme lisätä lasten ja nuorten tasa-arvoa ajamalla eteenpäin pieniä ryhmäkokoja, laadukasta varhaiskasvatusta, lähikouluperiaatetta sekä oppilashuollon palveluita.

ILMOITUS

Reilua siirtymää voidaan kunnissa viedä eteenpäin monin keinoin edistämällä ekologista liikkumista, rakentamista ja kaavoitusta.

Kunnilla on merkittävä rooli työllistäjinä ja paikallisten työmarkkinoiden edistäjinä. Tulevaisuudessa kunnat saavat vielä vahvemman roolin työllisyyden hoidossa. Vaikeasti työllistyvien palvelut tulee toteuttaa oikeudenmukaisesti, jotta ne aidosti avaavat polkua kohti työelämää.

Kiitän jo nyt jokaista, joka on kuntavaaleissa rakentamassa parempaa tulevaisuutta. Jokainen meistä voi auttaa kampanjoinnissa: jakaa materiaalia, tukea taloudellisesti ja keskustella ihmisten kanssa. On hyvä muistuttaa ihmisiä siitä, kuinka tärkeää kuntavaaleissa on äänestää.

Kuntavaaleissa ratkaistaan kuntien tuleva suunta ja meillä on tärkeä yhteinen tavoite: Tehdä kunnista mahdollisimman hyvä paikka elää kaikille, ei vain harvoille.

Kirjoittaja on sosiaali- ja terveysministeri.