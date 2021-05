Annina Mannila

Gallupit lupaavat kuntajytkyä Tampereelle, mutta laaja epäluottamus perussuomalaisten yhteistyökykyihin tekisi vasemmistopoliitikkojen mukaan tiestä kivisen.

Aamulehden kuntavaaligallup kuukausi ennen vaaleja kuumensi tunnelmia Tampereella, kun kokoomuksen, SDP:n ja vihreiden jälkeen järjestyksessä neljänneksi suurimmaksi on nousemassa perussuomalaiset 18,3 prosentin kannatuksella. Kannatusta pormestariksi puolueen kahdella ehdokkaalla ei kuitenkaan näyttäisi olevan nimeksikään. Muutenkin jytkyn anti voi olla kyseenalainen.

Vaalien mielenkiintoisuutta lisäävät vasemmistoliiton valtuustoryhmän puheenjohtaja Mikko Aaltosen mukaan muutamatkin seikat.

– Tampereella on nyt neljä tasavahvaa ryhmää, joista jokaisesta voi periaatteessa tulla suurin ryhmä. Demareilla on kova voittamisen tarve koska pääministeripuolue ei tule olemaan suurin ryhmä Helsingissä, Turussa tai Espoossa. Tilanteeseen vaikuttaa vielä se, että pääministeri on itse ehdolla Tampereella.

Aaltonen jatkaa, että kokoomuksella kampanjaan heijastuu oppositiopuolueen asema ja pormestarin paikan voittaminen takaisin demareilta.

– Vihreillä on kova voiton nälkä ja täällä haluttaisiin varmasti seurata Helsinkiä vihreiden kannatuksessa. Perussuomalaisilla on kovat odotukset omasta tuloksestaan ja halu saada voitto jossakin suurista kaupungeista.

Melko merkityksetön vaalivoitto?

– Perussuomalaisten kasvaminen suureksi ryhmäksi Tampereella muuttaisi nykyistä tilannetta merkittävästi – tai sitten ei, Aaltonen toteaa.

Hän ei usko, että perussuomalaiset saa riittävää määrää muita puolueita tukemaan omaa pormestariehdokastaan.

– Kumpikaan ehdokkaista ei erityisesti pärjännyt Aamulehden pormestarigallupissa eikä kummallakaan ole laajaa luottamusta muiden valtuutettujen keskellä.

Vasemmistoliitto ei Aaltosen mukaan lähde yhteistyöhön PS:n kanssa, tuskin vihreätkään.

– Voisi olettaa, että demaritkaan eivät erityisesti innostu olemaan mukana yhteistyössä, jossa kumppaneina olisi PS ja kokoomus. On vaikea nähdä mitä demarit siitä hyötyisivät.

Perussuomalaisilla ei Aaltosen mukaan tunnu olevan halua sitoutua minkäänlaiseen yhteistyöhön ja tämä tiedetään muissa ryhmissä.

– Perussuomalaisten mahdollinen vaalivoitto Tampereella on siis todennäköisesti melko merkityksetön ja siitä seuraa vain yhä pidempiä jarrutuspuheita valtuustossa, Aaltonen ynnää.

Epäjohdonmukaista politiikkaa

Päättyvän valtuustokauden kokemukset eivät ole Tampereen kaupunginhallituksen varajäsenen Sinikka Torkkolan (vas.) mukaan rakentaneet luottamusta yhteistyöhön perussuomalaisten kanssa.

– Epäjohdonmukainen politiikka, jossa päällimmäisenä ovat ilmastonmuutoksen torjunnan tarpeellisuuden ja ihmisten yhdenvertaisuuden kieltäminen, ei oikein anna eväitä toimivaan yhteistyöhön. Valtuustopuheiden epäkunnioittava, jopa vihamielinen suhtautuminen muulla tavoin ajatteleviin ja eläviin ihmisiin saa epäilemään, onko yhteistyölle mitään mahdollisuuksia, Torkkola sanoo.

Hän jatkaa, että politiikassa pitää kuitenkin pystyä toimimaan kaikkien kanssa, jopa niiden, jotka eivät itse siihen pysty.

Aamulehden kyselytutkimuksen perussuomalaisille ennustaman vaalivoiton toteutuminen jää nähtäväksi. Torkkola toivoo, että kuntalaiset punnitsevat ennen äänensä antamista perussuomalaisten pätevyyttä ja ennen muuta heidän toimintaansa päättymässä olevalla valtuustokaudella.

Torkkolan mukaan perussuomalaisten politiikka on Tampereella ollut hyvin ristiriitaista, erityisesti puheet kuntataloudesta.

– Kansalaisia kosiskellaan lukemattomilla palveluiden lisäyksillä, joiden rahoituksesta ei ole mitään tietoa, veroja ei saa korottaa eikä velkaakaan ottaa. Takki on kääntynyt myös tiuhaan muussakin päätöksenteossa, viimeksi Frenckellin myynnissä. Valtuuston kokouksen ennakkokeskusteluissa perussuomalaiset kannattivat myyntiä. Huomattuaan pelin paikan he aloittivat puhemaratonin. Vasemmistoliitto vastusti perustellusti ja johdonmukaisesti Frenckellin myyntiä.

Vasemmiston kannatus vakaata

Vasemmistoliiton kannatus on pysynyt Tampereella vakaana, 10 prosentissa, minkä tuore kyselytutkimuskin vahvistaa.

– Se on hyvä perusta. Olemme olleet politiikassamme johdonmukaisesti kaupunkilaisten puolella ja tarttuneet epäkohtiin. Vaalityön perusta on siis vakaa, mutta se on vasta hyvä alku. Monet kaupunkilaiset miettivät vielä ketä äänestäisi. Kuntavaaleissa monet tekevät päätöksensä henkilön eikä niinkään puolueen perusteella, Torkkola pohtii.

Aaltonen toteaa, että puolueen kannatus on säilynyt, vaikka vasemmistoliitto ei ole saanut julkisuutta samalla tavalla kuin suuremmat puolueet.

– Kannatuksen kasvu olisi kuitenkin tärkeää. Se mahdollistaisi kaupungin asioihin vaikuttamisen tehokkaammin. Meillä on hyviä ehdokkaita, joilla on asiantuntemusta ja halua vaikuttaa, mikä on juuri sitä mitä Tampereella nyt kaivataan. Nyt onkin tärkeää, että jokainen jaksaa vielä kampanjoida, jotta saadaan mahdollisimman hyvä tulos ja ylitetään gallupkannatus, Aaltonen sanoo.