Ilkka Solanterä

Opposition ja elinkeinoelämän riveistä on jälleen alkanut kuulua puheita, kuinka nykyhallitus elää tulevien sukupolvien piikkiin. Tällä viitataan Suomen velkaantumiskehitykseen, joka jatkuu tulevien vuosien aikana.

Nämä väitteet kertovat hyvin, kuinka jälkijättöistä Suomen talouspoliittinen keskustelu on. Samaan aikaan muualla pohditaan, mitä velkarahalla pitäisi tehdä. Poliittisen talouden tutkija Antti Ronkainen onkin hyvin kuvannut, että Suomen talouspoliittinen keskustelu on hyvin konservatiivista.

On hyvä muistaa, että viimeiset vuosikymmenet olemme eläneet tulevien sukupolvien piikkiin – täysin riippumatta siitä, ovatko budjetit olleet yli- tai alijäämäisiä. Ilmastokriisin syyt ovat olleet tiedossa, mutta niiden korjaamiseksi ei ole tehty juuri mitään. Päinvastoin maailman johtajat ovat painaneet entistä kovempaa kaasua ja vannoneet ikuisen talouskasvun nimeen. Fossiilisilla polttoaineilla luotiin talouskasvua ja tuhottiin maapalloa.

Nyt on laskun aika. Ilmastokriisin hillinnän suhteen on viime aikoina kuulunut hyviä uutisia. Päästöt ovat pudonneet, fossiilisten energiamuotojen hinnat ovat nousseet ja niiden käyttö vähenemässä. Ongelma vain on, että tahtia pitää kiihdyttää entisestään.

Ilmastokriisin lisäksi pitää löytää keinot pysäyttää luontokato. Luonnon tuhoutuminen on jatkunut ja kiihtynyt entisestään. Pölyttäjien katoaminen, villieläinten kuoleminen sukupuuttoon ja kalakantojen tuhoutuminen ovat ongelmia, jotka ovat tiedossa, mutta kovin vähän niiden korjaamiseksi on vielä tehty.

Valtiontalous on toki tärkeä asia, mutta vanha totuus pätee edelleen: Ylijäämäisestä budjetista ja vähän velkaantuneesta valtiosta on kovin vähän iloa kuolleella planeetalla.

Suomi ei ole irrallaan tästä kehityksestä. Hiilineutraaliuden saavuttaminen vuoteen 2035 mennessä vaatii valtavia panostuksia, samoin Itämeren tilan parantaminen edellyttää myös Suomelta toimia. Näihin toimiin vaaditaan rahaa.

Jos emme kykene hillitsemään ilmastokriisiä ja pysäyttämään luontokatoa, perintömme tuleville sukupolville on kriisien ja karmeiden olojen maapallo. Siksi tulevien sukupolvien piikkiin eläminen tulee lopettaa.

Päätoimittaja