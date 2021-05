Lehtikuva/Mikko Stig

Keskustan on määrä tehdä päätöksiä puolueen uudesta ryhmänjohtajasta ensi viikolla.

Keskusta on nimennyt ehdokkaaksi tiede- ja kulttuuriministeriksi Antti Kurvisen. Salkkua pitänyt puheenjohtaja Annika Saarikko on puolueen päätöksellä nimetty ehdokkaaksi Matti Vanhasen tilalle valtiovarainministeriksi.

Kurvinen on toisen kauden kansanedustaja ja keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja. Koulutukseltaan hän on oikeustieteen maisteri. Keskustan on määrä tehdä päätöksiä puolueen uudesta ryhmänjohtajasta ensi viikolla.

Saarikko kertoi odotetun päätöksen siirtymisestään Vanhasen tilalle viime viikonloppuna samalla, kun Vanhanen ilmoitti vetäytymisestään. Vanhanen oli jo aiemmin tehnyt selväksi, ettei jatka tehtävässä vaalikauden loppuun asti.

Vanhanen on kertonut siirtyvänsä rivikansanedustajaksi.

Päätökset kokouksessa tekivät keskustan kansanedustajat ja europarlamentaarikot sekä puoluehallitus. Presidentti Sauli Niinistön on määrä nimittää uudet ministerit tehtävään huomenna.

Keskustan muita ministereitä ovat elinkeinoministeri Mika Lintilä, puolustusministeri Antti Kaikkonen ja maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.