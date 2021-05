IPS/Andrew Green

– Ihmiskunta voi nyt ohjata droonia Marsissa, mutta täällä maapallolla 155 miljoonaa ihmiskunnan jäsentä kärsii akuutista nälästä ja peruselintarvikkeiden pulasta. Kontrasti on hätkähdyttävä, eikä sitä tulisi hyväksyä, YK:n ruoka- ja maatalousjärjestö FAO:n pääjohtaja Qu Dongyu sanoo.

Lausuntoa innoittaa äskettäin julkaistu raportti, jonka on laatinut ruokakriisien vastainen maailmanlaajuinen verkosto. Se on vuodesta 2017 lähtien vuosittain raportoinut maailman ruokakriiseistä. Tämän vuoden selonteko maailmanlaajuisen ruokaturvan murenemisesta on synkin tilannekuva tähän asti. Vuonna 2020 akuutti nälkä iski 20 miljoonaan uuteen ihmiseen.

Raportti luokittelee 133 000 ihmistä Burkina Fasossa, Etelä-Sudanissa ja Jemenissä katastrofin uhreiksi. Tarvitaan välitöntä toimintaa, jotta täydellinen romahdus ja suurten joukkojen hengenmenetys vältettäisiin. Nälän hävittäminen vuoteen 2030 mennessä alkaa näyttää saavuttamattomalta tavoitteelta.

