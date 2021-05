Työmarkkinat ovat herkkä kapistus. Pitkään tuon herkän asian kanssa on pärjätty sopimalla järjestötasolla, työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen kesken. Nyt Metsäteollisuus ry ja Teknologiateollisuus ry ovat repimässä sopimisen kulttuurin.

Työnantajaa ovat ärsyttäneet muun muassa yleiskorotukset ja luottamusmiesjärjestelmä – siis se, että joku valvoo työntekijöiden yhteisiä etuja. Kysynkin, miksi työnantaja haluaa poistaa luottamusmiesjärjestelmän, siis sen, mikä on työsuhteen ongelmatilanteissa työntekijän ainut turva.

Työnantajan tavoitteet haisevat ja pahasti, sillä jos luottamusmiehestä halutaan eroon, on työnantajalla selvä tavoite taustalla. Työntekijäpuolella tiedämme, mistä asia kiikastaa, mutta työnantaja ei halua siitä puhua varsinkaan julkisuudessa. Joitakin työnantajia näyttää ahdistavan se, että ei saa alkaa villisti sopimaan työntekijöiden kanssa. Eli yksinkertaisesti työnantajaa tuntuu ärsyttävän, kun joku valvoo ja ei saa villisti pomottaa työntekijää ja pakottaa sopimaan jopa sanelun keinoin milloin mistäkin.

Jokaisen työntekijän kannattaa tänä epävarmuuden aikana liittyä ammattiliittoon, jotta meillä on tulevaisuudessakin reilut työehdot kaikilla eikä vain harvoilla. On suuri riski, että työntekijöiden edunvalvonta on vaarassa, olipa sitten toimihenkilö tai työntekijä. UPM muuten irtisanoi taannoin luottamusmiehen ja on alkanut todellakin toteuttaa agendaansa työnantajana itsevaltiudesta työsuhdeasioissa. Toivottavasti osuu takaisin ja kovaa.

Työehdoilla ja sopimusjärjestelmillä on myös suhde politiikkaan. Työntekijä! Sillä on väliä, ketä äänestät, sillä monet muut asiat ovat suhteellisen pieniä siihen verrattuna, jos työmailla, siis siellä missä vietetään yli 200 päivää vuodessa, alkavat asiat mennä todella pieleen ja minkäänlaista edunvalvontaa ei ole.

ILMOITUS

Muistetaan myös kuntavaaleissa, että kunnissakin päätetään työntekijöiden eduista. Esimerkiksi siitä, ulkoistaako kunta joitakin toimia kunnan omistamiin osakeyhtiöihin. Kunnissa myös täytyy valvoa sitä, että tytäryhtiöissä noudatetaan työehtosopimusta. Kunnassa voidaan valvoa myös työehtosopimusshoppailua, jolla heikennetään työntekijöiden työehtoja tytäryhtiöissä. Kunnanvaltuutettu on myös omassa roolissaan se kuntatyötekijänkin luottamusmies, kun päätöksiä ulkoistuksista, yhtiöittämisistä tai kuntayhtiön myynnistä tehdään.

Vasemmistoliitto on ollut johdonmukainen linjassaan, että työehtoja ei poljeta millään alalla, ei yksityisellä puolella tai julkisella sektorilla. Työntekijä, kun katsot tilinauhaa, sillä on tulevaisuudessa suuri merkitys, kuulutko ammattiliittoon ja ketä äänestät kunta- tai eduskuntavaaleissa.

Kirjoittaja on pääluottamusmies ja vasemmistoliiton 3. varapuheenjohtaja.