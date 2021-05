Lehtikuva/Neil Hall

Valmentajan vaihto on saanut lontoolaisjoukkueen lentoon.

Valmentajaa vaihtamalla löytää harvemmin oikotietä onneen, mutta näin on Chelsean tapauksessa käynyt. Seuralegenda Frank Lampardin tammikuussa korvannut, jouluaattona itse PSG:sta potkut saanut Thomas Tuchel on siivittänyt siniset huimaan liitoon.

Toukokuun lopussa Mestarien liigan finaalissa vastaan tulee toinen brittijoukkue Manchester City. Koronatilanteen takia Istanbulista Portoon siirretyssä ottelussa kumpikin joukkue saa noin 6 000 kannattajaa katsomoon tuekseen.

Matkalla loppuotteluun viimeisenä kantona kaskessa oli itse Real Madrid, mutta niin vain saksalainen Tuchel on ensimmäinen luotsi, joka on kahtena peräkkäisenä vuotena finaalissa eri seuran vetäjänä. Seuratasolla poikkeuksellista on sekin, että myös Chelsean naisjoukkue pääsi Mestarien liigan finaaliin. Viime sunnuntaina pelatussa ottelussa se kohtasi Barcelonan ottaen takkiinsa maalein 0–4.

18 kuukautta kestävän sopimuksen solminut Tuchel on lunastanut kaikki odotukset ja pääsee kehittämään joukkuetta tulevalle kaudelle siirtobudjetilla, joka on lehtitietojen mukaan peräti 175 miljoonaa euroa. Tuolla summalla saisi markkinoiden suurimman kalan, Borussia Dortmundin superhyökkääjä Erling Braut Hålandin.

Trafiikkia tulee olemaan myös Chelseasta ulospäin. Tammy Abrahamin huhutaan siirtyvän pois seurasta, hintalapun ollen tässä vaiheessa 40 miljoonan euron luokkaa. Tuchel kun on antanut enemmän vastuuta maanmiehilleen Kai Havertzille ja Timo Wernerille. Saksalaismentaliteetti on vallannut Chelsean ja menestystä on tullut.

ILMOITUS

Viime lauantaina Chelsea kohtasi FA Cupin finaalissa Leicesterin. Ottelu oli hämmentävä siinä mielessä, että siihen otettiin pitkästä aikaa paljon yleisöä. Tuchelin poppoo ei vetänyt tällä kertaa pidempää kortta, koska ”Ketut” pääsivät nostamaan pokaalia. Youri Tielemansin huikea ylänurkkapommi riitti 0–1-voittoon. Tuchel itse näki tappion syyksi väärin menneet VAR-tuomiot.

Tällä kaudella Chelsea ei ole nihkean starttinsa takia hätyytellyt Valioliigan mestaruuden puolitoista viikkoa sitten varmistanutta Manchester Cityä. Ensi kaudella, toivottavasti jo laajojen yleisöjen edessä, tilanne on vallan toinen. Tuchelilla on käytössään erittäin hyvä pelaajamateriaali ja hän on kyennyt ajamaan joukkueeseensa sisään voittavan pelitavan.

Hän osaa reagoida muuttuviin tilanteisiin nopeasti ottelun aikana, ja voi vaihtaa miehistöä radikaalistikin pelien välillä. Erityisesti puolustus on tiivistynyt Tuchelin käyttäessä alakerrassa paljon kolmea puolustajaa.

Hän vei omansa jo kertaalleen neljäntoista ottelun tappiottomaan putkeen, joka katkesi huhtikuun alussa sarjasta putoavaa West Bromwich Albionia vastaan. Rio Ferdinand voi olla kaukaa viisas povatessaan Chelseaa kauden 2021–2022 mestariksi. Tällä kaudella menestyksen hedelmät voivat jäädä poimimatta, koska edes Mestarien liigan paikka ei ole vielä varma.

Sunnuntaina pelattavalla vakiorivillä Chelsea kohtaa vieraissa Aston Villan. Kotijoukkueen supertähti Jack Grealish on kyllä kuntoutunut säärivammastaan pelikuntoon, mutta tämä ei taida riittää voittoon Tuchelin joukkojen halutessa varmistaa Euroopan kirkkaimmat valot seuraavallekin kaudelle. Kakkonen. Vakiolapun Veikkausliigakohteista kakkonen räpsähtää myös kohteeseen AC Oulu – HIFK. Kotijoukkue ei saanut SJK:ta vastaan laukaustakaan maalivahdille asti ja sortui jatkuvasti alokasmaisiin virheisiin. Raatin kesä tulee olemaan pitkä, muttei hurmiollinen.

Vakioveikkauksen peliaika päättyy sunnuntaina 23.5. klo 17.58. Kansan Uutiset suosittaa 64 merkin järjestelmää: 1, 2, 2(1), 2, 1(X), 1(X), 1(2), 1, 2, 1(X), 1, 2, 1(X).