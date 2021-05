Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Jarkko Eloranta ennakoi syksyllä käynnistyvästä neuvottelukierroksesta kireää, kun sopiminen hajautuu osittain myös työpaikkatasolle ja neuvottelupöytiä on paljon aiempaa enemmän.

– Työnantajapuolen tavoitteita leimaa ristiriitaisuus. Halutaan neuvotella mahdollisimman pitkälle yksittäisten yritysten tilannetta vastaavia työehtosopimuksia ja samalla koordinoida sopimuksia valtakunnan tasolla.

SAK:n edustajiston etäkevätkokouksessa puhunut puheenjohtaja Jarkko Eloranta muistuttaa, että työnantajien jo aiemmilla kierroksilla esittämiä työsuhteen ehtojen heikennyksiä ei ole vedetty pois. Esitykset työajan pidentämisestä, työnantajan määräysvallan kasvattamisesta ja kustannusten karsimisesta työntekijöiden etuja heikentämällä ovat todennäköisesti esillä syksyn neuvotteluissa.

– Kun tähän lisätään neuvottelujen hajauttaminen ja työehtosopimusten yleissitovuuden horjuttaminen, riski työtaisteluihin kasvaa.

Luottamusmiesten asema ja työehtosopimusten kattavuus vahvistettava

Eloranta pitää erityisen tärkeänä sen varmistamista, että työntekijöiden valitsemat ammattiliiton luottamushenkilöt tunnustetaan myös työnantajaliittoon kuulumattomissa yrityksissä ja heille taataan työehtosopimuksen mukaiset oikeudet.

Työntekijöiden oikeus liittyä ammattiliittoon ja valvoa etujaan kollektiivisesti perustuu kansainvälisiin sopimuksiin ja on suomalaisen työelämän keskeisiä periaatteita. Luottamushenkilöiden hyvät toimintamahdollisuudet ja osaaminen hyödyttävät myös työnantajia.

– Ammattiliittojen toiminnan häiritseminen ja estäminen on maailmalta tuttua. Sitä emme voi Suomessa sallia. Viime kädessä ammattiyhdistysliikkeen ja sitä kautta työntekijöiden oikeudet on turvattava nykyistä vahvemmin ja selkeämmin lainsäädännöllä, Eloranta sanoi.

Hallitus on ohjelmassaan luvannut tukea yleissitovuuteen perustuvaa työ- ja virkaehtosopimusjärjestelmää.

– Nyt kun työnantajat haluavat muuttaa toimivaa järjestelmää, hallituksen on syytä valmistautua muuttamaan lainsäädäntöä niin, että työehtosopimusten kattavuus ja sitä kautta työehtojen taso voidaan varmistaa myös uudessa tilanteessa, Eloranta painottaa.

Yksittäisen yrityksen edut ajamassa yhteisen edun ohi

Koordinoiduilla työmarkkinaratkaisuilla on tuotu vakautta kansantalouteen, varmistettu hyvä tuottavuus- ja työllisyyskehitys sekä solidaarinen ansioiden kehitys. Nyt yksittäisten yritysten lyhyen aikavälin edut näyttävät ohittavan yhteisen edun.

– Me allekirjoitamme työllisyyden, tuottavuuden ja ansiokehityksen periaatteet. Tarvetta näiden toteuttamiseen on varmasti tulevalla sopimuskierroksella. Se vain on kovin vaikeaa työnantajan tavoitteiden ja toimien vuoksi.