Lehtikuva/Vesa Moilanen

Pääministeri Sanna Marin uumoili toiseksi suurimman oppositiopuolueen olevan tulevien sukupolvien taskuilla.

Eduskunta keskustelee keskiviikkona toista päivää peräkkäin hallituksen kehysriihestä. Tiistaina pohjana oli kokoomuksen välikysymys, tänään hallituksen selonteko riihessä hyväksytystä julkisen talouden suunnitelmasta.

Tiistain tapaan hallitusryhmät heittivät vastapallon hallitusta arvostelevalle kokoomukselle ja vaativat puoluetta reiluuden nimissä kertomaan leikkauslistansa ennen 13. kesäkuuta järjestettäviä kuntavaaleja.

Hallituspuolueiden lisäksi samaa esittivät perussuomalaiset.

Kokoomus vaatii palaamista kehykseen jo ensi vuonna, mikä tarkoittaisi lähes miljardin euron leikkausta. Keskiviikkona puolue teki uuden esityksen lakisääteisestä velkakatosta.

Kokoomukselle esitettyihin kysymyksiin yhtyi myös pääministeri Sanna Marin.

Tiistaina kokoomuksen välihuudoissa sanottiin, että asia ratkeaa parantamalla työllisyyttä. Pääministeri kuitenkin huomautti, että nyt puhutaan menokehyksestä. Jos sieltä kokoomuksen vaatimalla tavalla otettaisiin nyt 900 miljoonaa euroa, niin silloin puhutaan budjettimenojen pysyväisluonteisista leikkauksista.

– Nyt me kaikki odotamme, varmasti Suomen kansakin odottaa, erittäin suurella mielenkiinnolla, mistä kokoomus leikkaa sen noin miljardin.

– Te sanotte, että hallitus on lasten taskulla, että me olemme tulevien sukupolvien taskulla. No, mistä te leikkaatte? Leikkaatteko te koulutuksesta, ammatillisesta koulutuksesta, lukiosta, perusopetuksesta, kenties varhaiskasvatuksesta? Entä leikkaatteko te ihmisten sosiaali- ja terveyspalveluista, koska nämä ovat budjetissa suurimmat momentit? Tuolloin te olisitte lasten taskuilla.

Marin uskoi ihmisiä kiinnostavan myös, onko kokoomus kuntien taskuilla leikkaamassa peruspalveluista