Lehtikuva/Emmi Korhonen

Hallitusryhmien rivit tiivistyivät puolustamaan kehysriihen tuloksia.

Eduskunta äänestää iltapäivällä hallitukselle luottamuslauseen. Kokoomuksen ja pienten oppositioryhmien tekemä välikysymys ei sitä horjuta. Kokoomus epäonnistui, sillä hallitusryhmät tiivistyivät puolustamaan kehysriihen tuloksia vaikka itse riihi oli hyvin riitainen.

Keskustelussa katseet kääntyivät siihen, mitä kokoomus itse tekisi. Sen vaatimus kehyksessä pysymisestä tarkoittaisi miljardin euron leikkauksia jo ensi vuonna. Puheenjohtaja Petteri Orpoa hiillostettiin kertomaan, keneltä leikattaisiin, mutta vastausta ei saatu.

Leikkausten lisäksi kokoomus esittää miljardin euron veronkevennyksiä.

Oppositiossa yritetään lyödä kiilaa hallitukseen käymällä erityisesti keskustan kimppuun.

– Ymmärrän, että uusi vasemmisto on onnellinen, että tätä uutta vasemmistolaista talouspolitiikkaa nyt toteutetaan, ei välitetä velasta, mutta arvon keskusta ja RKP, miten te voitte kuitata vasemmistolaisen talouspolitiikan linjan? Orpo piikitteli.

ILMOITUS

Keskustan mukaan kokoomuksen linja on isot leikkaukset, joista kärsisivät huono-osaiset, isot veronalennukset, joista hyötyisivät hyväosaiset ja soten kaataminen.

– Se on hätkähdyttävää. Sen tien päässä olisivat kuntien pakkoliitokset. Sen tien päässä olisi räikeää eriarvoisuutta siinä, kuka saa hoitoa ja kuka ei. Lompakko ja postinumero ratkaisisivat. Ei niin saa olla, sanoi keskustan Pekka Aittakumpu.

Keneltä otettaisiin?



Muutkin hallituspuolueiden edustajat kuin Paavo Arhinmäki peräsivät kokoomusta kertomaan oman vaihtoehtonsa.

– Kertokaa, mistä te tämän miljardin leikkaisitte – lapsiperheiltä, maamme rakentaneiden ikäihmisten hoivasta vai terveydenhuollosta? Se olisi reilua suomalaisten kannalta, sanoi SDP:n ryhmänjohtaja Antti Lindtman.

Myös pääministeri Sanna Marin kysyi, mistä ne rahat otetaan.

– Ovatko ne sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista, ovatko ne koulutuksesta, ovatko ne ihmisten sosiaalietuuksista? Mistä te otatte miljardi euroa? Tämä on se kysymys, joka täällä on tänään esitetty, ja tämä on se kysymys, mihin minun mielestäni Suomen kansalla on oikeus saada myös vastaus. Se on kova summa, ja sitä on hirveän vaikea toteuttaa, mikäli näistä kolmesta kohdasta [sosiaali- ja terveyspalvelut, koulutus, etuisuudet], jotka hallitus priorisoi arvovalinnalla, että näistä ei leikata – se on hirveän vaikea toteuttaa ilman siihen kajoamista.

Orpo vastasi pitävänsä naurettavana, että kokoomukselta perätään leikkauslistoja. Hallituspuolueet taas vaativat saada tietää, julkistaako kokoomus oman linjansa ennen kuntavaaleja.

”Oppositio kilpailee populismissa”



Suurin oppositiopuolue perussuomalaiset ei lähtenyt mukaan kokoomuksen välikysymykseen. Arhinmäki tulkitsi kokoomuksen lähteneen kilpailemaan perussuomalaisten kanssa talouspoliittisessa populismissa.

– Sen vuoksi perussuomalaisten ryhmäpuhe oli käytännössä oppositiopuheenvuoro oppositiolle. Siinä ei niinkään keskitytty hallituksen tekemiseen, vaan kokoomuksen älyttömyyteen. Nyt on hätä suuri oppositiossa, että kumpi vetää populistisempaa talouspolitiikkaa.

Välikysymys on opposition raskain ase ja siksi sitä tulisi käyttää harkiten. Tässä tapauksessa populismi ohitti harkinnan senkin vuoksi, että suunnilleen samat puheet pidetään eduskunnassa tänään. Kokoomus toki tiesi välikysymystä tehdessään, että hallitus tuo itse kehysriihessä hyväksytyn julkisen talouden suunnitelman selontekona eduskuntaan.