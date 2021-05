Lehtikuva/Vesa Moilanen

Ilman kunnon palkankorotuksia palvelualaa uhkaa vakava työvoimapula, PAM varoittaa.

Edessä olevalla sopimuskierroksella palvelualojen työntekijöiden on saatava kunnon korvaus. Muuten aloja uhkaa tulevaisuudessa vakava työvoimapula, PAMin puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen ennusti liittonsa valtuuston kokouksessa.

PAM aloittaa työehtoneuvottelut syyskuussa matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluja koskien. Neuvottelukierros päättyy keväällä. Neuvoteltavana on kolmisenkymmentä työehtosopimusta.

Koronarajoitusten vaikutukset ovat olleet alojen työntekijöille dramaattiset. Esimerkiksi matkailu- ravintola- ja vapaa-ajanpalvelujen, elokuvateatterien ja huvipuistojen työntekijät ovat kärsineet työttömyydestä ja lomautuksista ja heidän ansiokehityksensä on jäänyt jälkeen. Tätä jälkeenjääneisyyttä on Rönni-Sällisen mukaan kyettävä korjaamaan jollain aikavälillä.

Talous- ja työllisyyskehityksen yleiskuvan negatiivisuudesta huolimatta tulevaisuuden näkymä ei Rönni-Sällisen mielestä ole toivoton.

– Talousennusteet näyttävät tällä hetkellä positiivisilta ja Suomen talous on kaikesta huolimatta kestänyt korona-aikana eurooppalaisessa vertailussa poikkeuksellisen hyvin.

ILMOITUS

PAM ei hyväksy työehtojen heikennyksiä paikallisilla sopimuksilla

Paljon puhutussa paikallisessa sopimisessa linja on Rönni-Sällisen mukaan se, ettei PAM hyväksy sellaista yrityskohtaista sopimista, jonka tarkoituksena on heikentää yleissitovien työehtosopimusten minimitasoa. Toisaalta paikallinen sopiminen voi olla hyvä lisä sopimisen repertuaariin esimerkiksi kaupan, kiinteistöpalveluiden ja vartioinnin aloilla. Niillä taloudellinen kehitys on ollut osassa yrityksiä varsin hyvä.

– Hyvien tulosten pitää näkyä myös sopimusratkaisuissa. Onko paljon puhuttu paikallinen sopiminen se väline, jolla yleinen linja ylitetään? Sen aika näyttää, Rönni-Sällinen pohti puheessaan.

Hänen mukaansa nyt on kuitenkin edessä monessakin suhteessa ratkaiseva kierros, jossa yksi asia vaikuttaa toiseen.

– Työnantajien ja yhteiskuntapäättäjien on joka tapauksessa tunnustettava palvelualojen työntekijöiden arvokas panos ja se panos on kompensoitava. Muutoin meillä ei tulevaisuudessa enää ole palvelualoilla työntekijöitä, Rönni-Sällinen sanoi.

PAMin valtuusto kokoontuu sääntömääräisiin kokouksiin kaksi kertaa vuodessa. Keväisin valtuusto muun muassa linjaa seuraavan vuoden toimintaa ja taloutta.