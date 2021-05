Lehtikuva/Vesa Moilanen

Onko intervallijaksot, nuo omaishoitajien vapaat, nyt korona-aikana hoidettu? Millaisia vaihtoehtoja kunnalla on tarjota mahdollisesti poistuneille intervallijaksoille? Löytyykö korona-aikana ihmisiä koteihin sijaistamaan nuo kaikella tapaa tärkeät vapaat?

Usein niin hoidettava kuin hoitaja kuuluvat riskiryhmään. Näille arjen sankareille on taattava tarvittavat rokotteet ja kaikki apu mahdollisimman kevyellä byrokratialla. Onko tämä mahdollista? Omaishoidosta saatavat pienet palkkiot on nyt saatava ehdottomasti ilman turhaa vitkastelua.

Myös vertaistukea on järjestettävä. Näitä perheitä ei saa unohtaa oman onnensa varaan missään tapauksessa. Kun tekee työtä kellon ympäri, on saatava ulkoiltua, nukuttua ja harrastettuakin mieluiten säännöllisesti. Näihin perustarpeisiin on saatava kaikki mahdollinen apu, jotta perusoikeudet toteutuvat.

Toivon sydämestäni, että koronavirus ja päättäjät kohtelevat teitä lempein käsin.

Jorma Talikka

Janakkala