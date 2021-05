Lehtikuva/Attila Kisbenedek

Uutisanalyysi: Pääministeri Viktor Orbánin hallinto tekee ”avauksia itään”. Kaksi vuotta sitten se hääti liberaalin CEU:n Budapestista. Nyt tilalle on tulossa kommunistipuolueelle lojaali Fudanin yliopistokampus.

Roskia, romua ja vuosikymmenien saatossa ränsistyneitä neuvostoaikaisia rakennuksia. Tältä näyttää vielä nyt Tonavan etelärannalla aivan Budapestin kupeessa Unkarissa.

Hylätyn ranta-alueen ilme kuitenkin muuttuu pian. Pääministeri Viktor Orbánin hallitus on lahjoittanut sieltä 26 hehtaarin tontin kiinalaiselle Fudan-yliopistolle. Tontin arvo on 2,2 miljoonaa euroa. Fudan aikoo pystyttää tontille ensimmäisen satelliittikampuksensa Euroopan unionissa.

Toimipistettä kutsutaan Fudanin Unkarin yliopistoksi, ja sen on tarkoitus aloittaa opetus Budapestissa jo syksyllä 2024.

Kiinalaisyliopiston tulo Unkariin on nostattanut poliittisen myrskyn ja kärjistää Budapestin kaupungin ja Orbánin kansallismielisen konservatiivihallinnon ennestäänkin tulehtuneita välejä.

Budapestia luotsaa Unkarin liberaalia keskustavasemmistoa edustava pääpormestari Gergely Karácsony, joka pitää kiinni tontin alkuperäisestä käyttötarkoituksesta. Rantatontille on kaavoitettu yli 15 000 opiskelijan ylioppilaskylä.

Karácsonysta saattaa tulla yhdistyneen opposition pääministeriehdokas huhtikuun 2022 parlamenttivaaleissa. Hän ilmoittautui ehdokaskisaan 15. toukokuuta.

Kun Unkarin hallituksen lakiesitys yliopiston perustamisesta ilmestyi parlamentin nettisivustolle 12. toukokuuta, Karácsony kirjoitti Facebook-sivullaan, että tontista ei anneta neliösenttiäkään Fudanin yliopistolle.

Esityksen mukaan ylioppilaskylälle jäisi tontti Fudanin yliopistokampuksen pohjoispuolelle, mutta se on noin kolmannes alkuperäisestä suunnitelmasta. Norjalainen arkkitehtitoimisto Snøhetta voitti ylioppilaskylän suunnittelukilpailun joulukuussa 2018.

Karácsony kehotti ihmisiä painamaan mieleen tämän päivämäärän, jolloin Fidesz vaihtoi 15 000 opiskelijan edullisen asumisen Kiinan valtion yliopistoon.

Lain läpimenolle ei ole estettä, sillä Orbánin hallituksella on parlamentissa kahden kolmasosan enemmistö. Budapestin kaupunginjohto haluaisi alueen käytöstä kansanäänestyksen.

Liberaali ulos, tilalle kommunistinen



Shanghaissa toimiva Fudan on maailmanlaajuisesti arvostettu yliopisto, ja kiinalaisittain sen maine on vapaamielinen. Sillä on runsaasti yhteistyötä useiden eurooppalaisten, myös suomalaisten korkeakoulujen kanssa. Unkarin toimipiste on yliopiston ensimmäinen Kiinan ulkopuolella.

Kiinassa opetusta valvoo maan kommunistinen puolue. Fudanissakaan ei ole koskaan ollut akateemista vapautta, jota pidetään länsimaisen yliopiston perusarvona. Presidentti Xi Jinpingin kaudella kommunistipuolueen ote opetuksesta on tiukentunut. Fudanin yliopiston yhteydessä on toiminut 2011 lähtien myös vakoilijoiden koulutuskeskus.

Noin 6000 opiskelijan kampuksen toivotaan myös lisäävän kiinalaisten investointeja ja tekevän Unkarista Kiinan sillanpääaseman Eurooppaan.

Fudanilla on Shanghaissa yli 30 000 opiskelijaa.

Hankkeen arvostelijat Unkarissa muistuttavat myös tapahtumista kaksi vuotta sitten. Tuolloin Unkarin hallitus käytännössä savusti Budapestista liberaalin Keski-Euroopan yliopiston (CEU).

CEU siirsi valtaosan opetusohjelmistaan Itävaltaan Wieniin ja aikoo myös pitää ne siellä, vaikka EU-tuomioistuin julisti lokakuussa 2020, että CEU:n häätöön johtanut Unkarin uusi yliopistolaki on unionin lakien vastainen.

Unkarin hallituksen mukaan Fudan kohentaa korkeakoulutuksen tasoa Unkarissa. Noin 6000 opiskelijan kampuksen toivotaan myös lisäävän kiinalaisten investointeja ja tekevän Unkarista Kiinan sillanpääaseman Eurooppaan.

Miljardilaina kiinalaispankilta, loput verovaroista



Tutkiva sivuston Direkt36 on saanut käsiinsä sopimuksia, joiden mukaan Unkarin Fudan-yliopisto on jättihanke. Sen hintalappu on peräti 1,5 miljardia euroa. Orbánin hallinto aikoo rahoittaa 20 prosenttia rakennuskuluista valtion budjetista ja loput se lainaa Kiinan valtion omistamalta Exim-pankilta.

Rakennushanketta ei aiota kilpailuttaa, vaan urakasta on asiakirjojen mukaan käytännössä jo sovittu kiinalaisen valtionyhtiön China State Construction Engineering Corporationin (CSCEC) kanssa. Yrityksen sanotaan olevan alansa suurin maailmassa. Useat organisaatiot, esimerkiksi Maailmanpankki, ovat syyttäneet CSCEC:tä korruptiosta.

– Kiinalaiset tekevät kaiken, unkarilaisille veronmaksajille jää vain laskun maksaminen, sanoo pormestari Gergely Karácsony uutistoimisto AP:n haastattelussa.

Kuten pääosa unkarilaisista valtionyliopistoista myös Fudanin Unkarin yliopisto saa katto-organisaatiokseen säätiön, jolloin sen toimintaa tai rahankäyttöä on vaikea valvoa.

Yliopistohanketta kuukausia tutkineen toimittaja Szabolcs Panyin mielestä on selvää, että tarkoituksena on välttää avoin kilpailu ja läpinäkyvyys sekä rakentamisessa että yliopiston toiminnassa.

– Me pidämme hanketta myös vakavana turvallisuusriskinä, sanoo puolestaan pormestari Karácsony.

Direkt36:n mukaan Kiinan vakoilutoiminta Unkarissa on lisääntynyt Orbánin 2010 alkaneella valtakaudella.

Ratahanke, tutkimuskeskus, keskuspankin konttori…



Kiinan vaikutusvalta on kasvanut Unkarissa sitä mukaa, kun Unkarin erimielisyydet EU:n kanssa ovat kärjistyneet. Fudanin yliopiston tulo Budapestiin on vain yksi esimerkki.

Kiinalaisrahalla kunnostetaan muun muassa Budapestin ja Belgradin ratayhteys. Lähes kahden miljardin arvoinen ratahanke on osa Kiinan uutta Silkkitie-projektia. Unkarin parlamentti julisti sopimuksen yksityiskohdat salaisiksi toukokuussa 2020.

Kiinan vaikutusvalta on kasvanut Unkarissa sitä mukaa, kun Unkarin erimielisyydet EU:n kanssa ovat kärjistyneet.

Unkarissa toimii myös Huawein tutkimus- ja kehityskeskus. Lisäksi Kiinan keskuspankilla on kaksi konttoria Budapestissa, ja pankki suunnittelee konttoriverkkonsa laajentamista myös muualle Keski-Eurooppaan.

Unkari on toistaiseksi ainoa EU-maa, joka on antanut kiinalaisen Sinopharmin koronarokotteelle käyttöluvan.

Satojatuhansia unkarilaisia on rokotettu myös venäläisellä Sputnikilla. Orbánilla on läheinen suhde myös presidentti Vladimir Putinin Venäjään, jonka kanssa Unkari on sopinut esimerkiksi Paksin ydinvoimalan laajennuksesta. Kahden uuden reaktorin rakentaminen maksaa 12 miljardia euroa, josta Unkari rahoittaa 80 prosenttia venäläislainalla.

Orbán kutsuu politiikkaansa ”avauksiksi itään”. Kiinalais- ja venäläislainat sitovat Unkarin vuosikymmeniksi Kiinan ja Venäjän kylkeen. EU:n koronaelvytyspaketista Unkari on ilmoittanut ottavansa vain 7,2 miljardin ilmaiset tuet, ei Unkarille kuuluvaa 9,4 miljardin lainaa, ”välttääkseen velkaantumisen”.

Unkari halvaannuttaa EU:n päätöksenteon



Velkaruuvia vääntämällä Kiina ja Venäjä voivat halutessaan vaikuttaa Unkarin EU-politiikkaan. Unkari asettui, tosin pitkin hampain, EU-ruotuun vielä maaliskuussa, kun unioni asetti pakotteita Kiinalle uiguurien kohtelun takia.

Ulkoministeri Péter Szijjártó kuvasi Kiinan vastaisia pakotteita ”vahingolliseksi”. Pari päivää myöhemmin Kiinan puolustusministeri Wei Fenghe poseerasi uutiskuvassa Budapestissa presidentti János Áderin kanssa.

Huhtikuun lopulla pääministeri Orbán kertoi Facebook-sivullaan, että hän keskusteli puhelimitse Kiinan presidentin Xi Jinpingin kanssa ja sai tältä kutsun valtiovierailulle. Hän kertoi hyväksyneensä kutsun.

Puhelinkeskustelua Kiinan presidentin kanssa seurasi myös ulkoministeri Szijjártó.

– Viime kuukausina Unkarin ja Kiinan välille on syntynyt hyvin tehokasta yhteistyötä. Olemme saaneet 1,7 miljoonaa rokoteannosta Kiinasta, millä on valtava merkitys Unkarin rokotusnopeudelle. Olemme toisena Euroopassa, Szijjártó kertoi.

Toukokuussa Unkari torppasi EU:n yhteisen päätöslauselman, jolla oli tarkoitus tuomita Kiinan epädemokraattiset toimet Hongkongissa. Saksan ulkoministeri Heiko Maas kritisoi Unkarin käytöstä ”täysin käsittämättömäksi”. Kiinan vaikutusvalta Unkarissa on Maasin tulkinnan mukaan ylittänyt kriittisen pisteen.