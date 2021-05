Lehtikuva/Bashar Taleb

Rauhanjärjestöjen mielestä Suomi tukee apartheid-järjestelmää ja miehityspolitiikkaa.

Israelin viikon jatkuneissa Gazaan tekemissä pommituksissa on kuollut yhteensä liki 200 ihmistä. Uhreista yli 50 on ollut lapsia, kertoivat kansainväliset uutistoimistot sunnuntaina. Ilmaiskut jatkuivat yöllä , mutta niiden uhreista ei ollut aamupäivällä tietoa.

Israelin armeijan mukaan äärijärjestö Hamas on ampunut Israeliin viime maanantaista lähtien yli 3 000 rakettia. Määrä on suurempi kuin yhdessäkään aiemmassa tällä vuosikymmenellä syttyneessä konfliktissa. Rakettituli on vienyt kymmenen ihmisen hengen.

Suomen hallitus tasapainoili viime viikon keskiviikkona julkistamassaan kannanotossa.

”Israelin valtiolla on oikeus suojella kansalaisiaan terroristisilta iskuilta. Samalla on kuitenkin kunnioitettava kansainvälistä humanitaarista oikeutta ja suojeltava siviilejä”, hallitus lausui painottaen samalla tukeaan kahden valtion ratkaisulle.

Vasemmistoliiton äitiyslomalla oleva puheenjohtaja Li Andersson vaati sunnuntaina enemmän painetta Israelian kohtaan.

ILMOITUS

”Suomen pitää kansainvälisen vaikuttamistyön ohella lopettaa kaikki asekauppa Israelin kanssa, niin ostot kuin myynti”, hän kirjoitti Facebookissa.

Andersson totesi vasemmistoliiton pyrkivän vaikuttamaan Suomen asekaupan linjausten muutoksiin hallituksesta käsin, ”mutta tämä on yksi niistä kysymyksistä, missä lisää poliittista tukea kaivataan”.

”Siksi on ilahduttavaa huomata, miten laajasti Suomessa on otettu kantaa palestiinalaisten ihmisoikeuksien puolesta.”

Hallitusohjelman vastaista asekauppaa



Arabikansojen ystävyysseura, ICAHD Finland ja Suomen Rauhanpuolustajat lähettivät ulkoasiainministeri Pekka Haavistolle 14.5. avoimen kirjeen, jossa todetaan Suomen tukevan ”Israelin apartheid-järjestelmää ja miehityspolitiikkaa” muun muassa asekaupoilla ja sallimalla siirtokuntatuotteiden tuonti.

Avoimessa kirjeessä lainataan hallitusohjelmaa, jonka mukaan ”Suomi ei vie puolustusmateriaalia sotaa käyviin tai ihmisoikeuksia polkeviin maihin”.

Kuitenkin Suomi on myöntänyt asevientilupia Israeliin. Myös Suomen asetuonti Israelista tukee ihmisoikeusloukkauksia ja hyötyy niistä, koska israelilaiset aseyritykset kehittävät tuotteitaan Israelin armeijan hyökkäyksissä.

Amnesty International on vedonnut asekaupan lopettamiseksi Israelin kanssa, avoimessa kirjeessä todetaan.

Suomi tärkeä Israelin aseviennille



Julkisuudessa on puhuttu paljon ilmavoimien HX-hankkeesta, jolla uusitaan hävittäjäkalusto. Jo sitä ennen etenee ilmatorjunnan ohjusjärjestelmän kauppa, josta puolustusvoimat lähetti viime syksynä tarjouspyynnöt viidelle valmistajalle. Niistä kaksi – IAI ja Rafael Advanced Defence Systems – ovat Israelin valtionyrityksiä.

Suomi on yksi kuudesta Israelin puolustusministeriön aseviennin laajentamisen kärkimaasta .

ICHAD Finlandin puheenjohtaja Syksy Räsänen muistutti Israelin käyttävän hyökkäyksiä Gazaan asejärjestelmiensä testaamiseen ja markkinoimiseen.

Kammottava seurata ihmisten kuolemista ja vammautumista, kotien tuhoamista, kauhua ja menetystä. Mutta sillä on hopeareunus: Israel varmasti testaa hyökkäyksessä teknologiaa, jota @MarinSanna hallitus voi ostaa, kuten on tehnyt tähänkin asti.#Sosiaalidemokratia #arvopohja — Syksy Räsänen (@SyksyRasanen) May 14, 2021

Arabikansojen ystävyysseura, ICAHD Finland ja Rauhanpuolustajat kysyivät Haavistolle osoittamassaan kirjeessä, miten Suomen hallitus aikoo toimia kiireellisesti vastuunsa kantamiseksi.

”Suomi ei ole irrallaan tapahtumista, vaan tukee Israelin apartheid-järjestelmää ja miehityspolitiikkaa muun muassa asekaupoilla ja sallimalla siirtokuntatuotteiden tuonnin”, ne totesivat.

Järjestöt perustelivat kantaansa Israelin merkittävimmän ihmisoikeusjärjestön B’Tselemin tammikuussa julkaisemalla raportilla, jonka mukaan Israel pitää yllä kaikilla hallitsemillaan alueilla juutalaisen ylivallan järjestelmää, joka täyttää kansainvälisessä oikeudessa määritellyt apartheidin tunnusmerkit.

Huhtikuussa Human Rights Watch julkaisi asiasta perusteellisemman raportin . Se myös vetosi hallituksiin, jotta nämä ilmaisisivat julkisesti huolensa Israelin apartheidista ja asettaisivat pakotteita.

Kotien tuhoaminen systemaattista



Li Andersson julkaisi kommentissaan kuvan, jossa hän on rakentamassa taloa palestiinalaisperheelle israelilaisen ihmisoikeusjärjestön jälleenrakentamisleirillä Länsirannalla kesällä 2012.

”Valitettavasti mikään määrä vastaavia leirejä maailmassa ei riittäisi uudelleenrakentamaan koteja samassa tahdissa kuin mitä Israel niitä tuhoaa. Kotien tuhoaminen on hyvin systemaattinen ja pitkään jatkunut tapa, jolla Israel miehittäjävaltiona rikkoo palestiinalaisten ihmis- ja perusoikeuksia sekä kansainvälistä oikeutta”, kirjoitti Andersson.

Samasta asiasta lähti liikkeelle nyt käynnissä oleva konflikri. Israel on häätämässä Jerusalemin Sheikh Jarrahin -kaupunginosassa palestiinalaisperheitä kodeistaan, joissa he ovat asuneet aina 1950-luvulta lähtien. Palestiinalaiset asutettiin Sheikh Jarrahiin kun he joutuivat jättämään kotinsa Israelin valtion perustamisen yhteydessä 1948.

Anderssonin mukaan palestiinalaisten tilannetta ei voi ymmärtää, ellei ymmärrä valtavaa epäsuhtaa Israelin valtion ja oikeuksiensa puolesta kamppailevien palestiinalaisten välillä. ”Kyse ei ole kahden tasavertaisen osapuolen konfliktista vaan miehittäjävaltiosta ja miehitetyillä alueilla asuvista.”

Kansainvälisen yhteisön pitää tehdä kaikkensa, jotta väkivaltaisuudet saadaan loppumaan mahdollisimman pian sekä painostaa Israelia lopettamaan kansainvälisen oikeudet vastaiset häädöt ja sortotoimet, Andersson vetosi, ja vaati siis Suomea lopettamaan kaiken asekaupan Israelin kanssa.