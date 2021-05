Lehtikuva/Emmi Korhonen

Suomessa rutiköyhä ihminen joutuu elämään toimeentulotuella tai työmarkkinatuella, jotka ovat verojen jälkeen 500–600 euroa kuukaudessa. Moni ei saa työstäänkään tonnia enempää.

Vuonna 2019 kirkon kahdeksan piispaa tienasi reilusti yli satatuhatta euroa, ja lisäksi useammalla heistä oli palkan lisäksi pääomatuloja. Vuonna 2014 kristillisdemokraatti Päivi Räsänen tienasi ministeripalkkoineen liki sataviisikymmentätuhatta euroa.

Monien yritysjohtajien palkat ylittävät miljoonan vuodessa, ja yli miljoonan tienaavia ihmisiä on vuosittain satoja. Miksi kirkko ei ole mitenkään puuttunut tähän tuloerojen räjähdykseen!

Yhteisvastuukeräyksen almuilla ei rikkaiden taivasosuus aukea, eikä köyhien toimeentulo helpotu. ”Jos sinulla on kaksi ihokasta, anna niistä toinen köyhille” on kuuluisa Jeesuksen sanomaksi väitetty kehotus. Tuo kehotus tarkkaan ottaen tarkoittaa tasajakoa: jos on kaksi, anna toinen.

Piispojen, johtajien ja muiden jättituloisten tuloista ja omaisuuksista riittäisi paitoja koko maailmalle, mutta yksinkertaisempaa ja toimivampaa olisi suorittaa tuloerojen ja rikkauksien tasaus rahana, oikeudenmukaisena tulonjakona.

Heti aluksi pitäisi hyväksyä vasemmiston esittämä osinkoverotuksen korjaus. Pääomatuloista pitää periä verot samoin kuin palkoista ja päivärahoistakin. Uskoakseni eduskunnan oikeistopuolueiden edustajista suuri osa on kirkon jäseniä, mutta silti juuri he vastustavat kaikkea tulojen tasausta.

Tuula Javanainen

Kauvatsa