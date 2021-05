Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Koronatilanne jatkuu heikoimpana Päijät-Hämeen ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirien alueilla.

Suomessa on todettu keskiviikon jälkeen yksi uusi koronavirukseen liittyvä kuolema, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Pandemian alusta lähtien Suomessa on ilmoitettu yhteensä 931 koronaviruksen aiheuttamaan tautiin liittyvää kuolemaa.

THL kertoo, että koronaviruksen vuoksi sairaalahoidossa on nyt 122 potilasta, joista 28 on tehohoidossa.

Tehohoidossa olevien määrä on noussut keskiviikon jälkeen neljällä. Yhteensä koronaviruksen vuoksi sairaalahoidossa olevien määrä on noussut keskiviikosta kahdeksalla.

Aiemmin tänään THL kertoi, että Suomessa on raportoitu 154 uutta koronavirustartuntaa. Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 2 852 tartuntaa, mikä on 436 tartuntaa vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Pandemian alusta lähtien Suomessa on ilmoitettu yhteensä 931 koronaviruksen aiheuttamaan tautiin liittyvää kuolemaa. Tartuntoja on raportoitu vajaat 89 700.

ILMOITUS

Seitsemässä sairaanhoitopiirissä ilmaantuvuusluku alle 10

Koronatilanne jatkuu heikoimpana Päijät-Hämeen ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirien alueilla. Päijät-Hämeessä viruksen ilmaantuvuusluku on 111,1 ja Varsinais-Suomessa 101,3. Ilmaantuvuusluku kertoo tartuntojen määrän sataatuhatta asukasta kohden viimeisten kahden viikon ajalta.

Seuraavaksi korkein ilmaantuvuusluku on Helsingin ja Uudenmaan (84,6) sekä Keski-Pohjanmaan (60,9) sairaanhoitopiireissä.

Ilmaantuvuusluku on alle 10 seitsemässä sairaanhoitopiirissä: Itä-Savossa, Lapissa, Pohjois-Savossa, Keski-Suomessa, Etelä-Savossa, Pohjois-Karjalassa ja Kainuussa.

Päijät-Hämeeseen toimitetaan lisäerä koronarokotteita myös ensi viikolla, kertoo Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä Päijät-Sote. Ensi viikon lisäerän koko on 5 000 annosta. Päijät-Häme sai ensimmäisen lisäerän rokotteita aiemmin tällä viikolla.

Kahden viime viikon aikana sairaalahoitoon on joutunut Päijät-Hämeessä enemmän koronapotilaita kuin kertaakaan aiemmin epidemian aikana. Tehohoitopotilaita on myös siirretty muualle hoidettavaksi.