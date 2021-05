Lehtikuva/Mikko Stig

Perussuomalaiset ovat jarruttaneet kolme päivää eduskunnan äänestystä EU:n elpymispaketista.

Eduskunnan piti äänestää EU:n elpymispaketista keskiviikkona. Toisin kävi, kun perussuomalaiset on puhemaratonilla siirtänyt äänestyksen ajankohtaa.

1. Perussuomalaisilta puuttuu järkevä syy

On vaikea keksiä mitään järkevää syytä perussuomalaisten jarruttamiselle. Paavo Väyrynen ja muutama muu kansanedustaja lähtivät vuonna 1994 jarruttamaan eduskunnan äänestystä EU-jäsenyydestä. Heidän tavoitteenaan oli siirtää päätös Ruotsin EU-kansanäänestyksen yli.

Siinä he myös onnistuivat, osin siksi koska kansanedustajien puheaikaa ei tuolloin ollut rajoitettu. Yhden henkilön Vaihtoehto Suomelle -ryhmän Vesa Laukkanen paasasi esimerkiksi kuusi ja puoli tuntia puhujakorokkeelta.

Joka tapauksessa tuolloin jarruttajilla oli joku tavoite. Perussuomalaisilla sellaista ei ole tai ainakaan he eivät ole sitä kertoneet. Elpymispaketti on jo hyväksytty valtaosassa EU-jäsenmaista, ja se tullaan myös hyväksymään kaikissa. Näin ollen perussuomalaisten toiminnalle ei voi löytää muuta syytä kuin parlamentarismin halventamisen.

2. Puhemiehistön asema vaarannettu

Perussuomalaisten toiminta on näkynyt myös eduskunnan puhemiehistössä. Toinen varapuhemies, perussuomalaisten Juho Eerola on siirretty sivuun elpymispakettikeskustelun ajaksi.

Syynä on se, että Eerola on myöntänyt olleensa valmis toimimaan oman puolueensa eduksi. Hän sanoi, että olisi voinut hyväksyä niin sanotun pöytäysesityksen eduskunnassa, millä asian käsittely olisi siirretty syksyyn.

Tämä oli riskinä ensimmäisen yön keskustelussa. Hallituspuolueet toki tiedostivat riskin, minkä vuoksi salissa oli koko ajan tarvittava määrä hallituspuolueiden kansanedustajia torjumassa mahdollista esitystä.

Käsittelyssä oleva asia voidaan laittaa pöydälle kerran, ja se on nyt tehty hallituspuolueiden toimesta.

Eerolan toimintaan tullaan vielä palaamaan, kun elpymispakettikeskustelu on saatu käsiteltyä.

3. Äärioikeisto toimii kaikkialla samoin

Vasemmistoliiton kansanedustaja Veronika Honkasalo huomautti, että pohjimmiltaan perussuomalaisten viivytyksessä on kyse hyvin vakavasta asiasta.

– Tällä manööverillä pyritään ainoastaan halvaannuttamaan edustuksellinen demokratia ja estää tietoisesti sen toteutuminen. Aiheutetaan kiusaa eduskunnan työntekijöille, lähinnä kanslian, ja asetetaan tällä hetkellä kaksihenkinen puhemiehistö ihan sietämättömään tilanteeseen.

– Koko demokraattisen järjestelmän ja parlamentarismin karnevalisointi ja rapauttaminen on äärioikeiston yksi keskeinen tavoite ympäri maailmaa. Yksi järkyttävä esimerkki tästä on nähty Capitolin hyökkäyksen yhteydessä Yhdysvalloissa. Kaikkea tätä tekee PS tietoisesti myös meillä Suomessa. Nyt käynnissä olevasta viivytyksestä on nimenomaan tästä kyse, Honkasalo kirjoitti Facebookissa.

Seuraava osa tässä halvaannuttamisyrityksessä nähdään tänään perjantaina iltapäivällä. Perussuomalaiset yritti varhain perjantaina jälleen pöydätä asiaa, vaikka se ei ole mahdollista. Kun puhemies Tarja Filatov (sd.) ei suostunut, vaati perussuomalaiset, että puhemiehen toiminnan tutkiminen pitää viedä perustuslakivaliokuntaan.

Asiasta tullaan äänestämään kello 13.30 alkavassa täysistunnossa. Hyvin todennäköistä on, että enemmistö päättää, ettei asiaa lähetetä perustuslakivaliokuntaan ja asian käsittely jatkuu. Se taas tulee lisäämään perussuomalaisten syytöksiä ja johtamaan entistä repivämpään tilanteeseen.

Ja syyllisiä tähän on tasan yksi: perussuomalaiset.