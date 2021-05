Lehtikuva/Matias Honkamaa

Veikkausliigakauden ylivoimainen suosikki on jälleen kerran tuttu.

Helsingin Jalkapalloklubin kannatuslaulu alkaa sanoilla ”Taas kansa täyttää kentän katsomon”. Nyt, kun Veikkausliigakin on vihdoin saatu kaikkien joukkueiden osalta komeasti käyntiin, toivoisi itse kukin myös pääsevänsä sinne katsomoon asti.

Niin tärkeitä kuin koronarajoitukset ovat pandemian torjunnassa olleetkin, en ihan näe järkevänä tyhjille katsomoille pelaamista enää tässä vaiheessa. Fanithan eivät malta kotona pysyä kuitenkaan vaan kerääntyvät stadionien ulkopuolelle laulamaan ja kannustamaan – eikä turvaväleistä ole tietenkään tietoakaan. Katsomoissa turvavälien pitäminen ja valvominenkin olisi helpompaa. Toivottavasti tähän asiaan saadaan pikapikaa muutos.

Veikkausliigaennakkojen kirjoittaminen on viime vuosina ollut kärjen osalta vähän tylsää, eikä muutosta ole luvassa tälläkään kaudella. Klubi lähtee jälleen kerran sarjaan ylivoimaisena suosikkina, ja sen ensisijaisena tavoitteena tuntuisikin olevan menestyminen eurokentillä.

HJK onnistui myös siirtomarkkinoilla erinomaisesti, ja merkittävin peliliike oli huippuhyökkääjä Filip Valencicin houkuttelu Interistä: paitsi, että Klubi vahvisti siirrolla omaa hyökkäystään, se onnistui myös heikentämään yhtä suurimmista kilpailijoistaan.

Klubin kovimmat haastajat ovatkin nyt alkaneella kaudella juuri Inter Turku ja KuPS. Kalakukkokaupungin keltapaidat ovat luotsinsa Simo Valakarin johdolla muuttaneet pelitapaansa enemmän pallonhallintaan perustuvaksi ja muun muassa siirtyneet kolmen alakertaan. Resepti on toimiva, eivätkä HJK ja KuPS saaneet kauden avauskohtaamisessa toisistaan selkoa vaan ottelu päättyi maalittomana.

Cupin lauantaisessa finaalissakin kuopiolaisten voittoa saatiin odotella aina rangaistuspotkuihin asti. Avainpelaaja Saku Savolaisen vakava loukkaantuminen juuri kauden alla oli iso menetys kuopiolaisille, ja hänen korvaamisensa jää nähtäväksi.

Kauden mustaksi hevoseksi veikkaan Mustia Kuhnureita Lahdesta. FC Lahti on parantanut ja laajentanut pelaajamateriaaliaan viime kaudesta, ja piste i:n päälle oli kenties jopa sarjan parhaan veskarin, kokeneen Antonio Regueron kiinnittäminen. Joukkueessa on myös lukuisia kiinnostavia nuoria pelaajia, joiden suunta lienee seuraavaksi ulkomaille.

Etenkin Jasin Assehnounilta odotetaan tällä kaudella paljon, ja vasta 19-vuotiaan Arlind Sejdiun toivotaan lyövän itsensä kesän aikana lopullisesti läpi. Assehnoun ehti jo kauden ensimmäisessä pelissä paukuttaa kaksi osumaa Interin verkkoon.

Häntäpään valvojiksi tullevat kauden päätteeksi jäämään nousijajoukkueet. Anteeksi vain oululaiset kolumnistikollegat, mutta AC Oulu oli kyllä Ilvestä vastaan kauden avauspelissään surkea. Jos oli todella nuoren (keski-ikä vain reilut 21 vuotta) Ipan peli vielä keskentekoista ja virhealtista, oli se silti huomattavasti organisoidumpaa kuin laivastonsinisten päämäärätön höntyily.

Parempi tilanne ei ole KTP:lläkään, vaikka se sentään onnistui avausottelussaan maalinteossakin. Molemmat joukkueet antavat paperilla aivan liikaa tasoitusta muille, ja kauden päätteeksi hissi saattaa viedä molemmat takaisin Ykköseen.

Ykkösestä puheen ollen: sillä puolella muuan varoissaan ollut kannattaja keksi jo ratkaisun katsomokiellon kiertämiseen. Mies vuokrasi nosturiauton voidakseen katsella TPS-VPS-ottelua ilmasta käsin. Turkulaisfani kertoi Ilta-Sanomille touhunsa olleen protestiluonteista: herraa söi, että ravintoloissa saa tungeksia mutta kuningaslajin pariin ei pääse kuin television välityksellä. Ymmärrän moista paremmin kuin hyvin.

Viikon vakiorivillä on maukas kattaus Euroopan sarjoista. Kohde kahdeksan on suomalaisittain kiinnostava: Lukas Hradeckýn Leverkusen kohtaa Joel Pohjanpalon Union Berlinin. Veikkaan Luken ja kumppanien kestävän Jollen hyökkäykset kuitenkin helposti: varma ykkönen tähän.

Vakioveikkauksen peliaika päättyy sunnuntaina 15.5. kello 16.28. Kansan Uutiset suosittaa 64 merkin järjestelmää: 1, 1(X), 2, 2, 2(X), 1, 1(X), 1, 2, 1(2), 1, 1(X), 1(X).