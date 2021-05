Lehtikuva/Jussi Nukari

Talous toimii kuin lumipalloilmiö. Jos vaikkapa joltain alalta jää yhtäkkiä työttömäksi satatuhatta ihmistä, syntyy valtavasti ostovoimattomuutta, joka myöhemmin heijastuu myös muihin aloihin. Kysynnän vähetessä joudutaan lomauttamaan väkeä, ja syntyy jälleen entistä enemmän ostovoimattomuutta, joka taas kasvattaa ilmiötä.

Lumipalloilmiö toimii myös toisin päin, ja juuri siihen taloudellinen elvyttäminen perustuu. Yhdysvallat on jo voimakkaan talouskasvun tiellä, koska siellä on elvytetty nopeammin kuin EU:ssa.

Suomen vienti aleni jo viime vuonna kaksi kertaa niin paljon kuin maksamme EU:n tukipaketista. Maksettavaa osuutta tukipaketista seuraavien 30 vuoden aikana pitäisi verrata siihen, paljonko tulemme saamaan vientituloja seuraavien 30 vuoden aikana.

Arvioin, että jos EU:n yhteinen talous- ja tullialue hajoaa ja Kiina ja Yhdysvallat valtaavat markkinat, vientimme tulee romahtamaan vähintään 50 prosenttia. Kannattaako nyt säästää seuraavan 30 vuoden aikana neljä miljardia, mutta hävitä menetettyinä vientituloina samassa ajassa 900 miljardia ja niistä syntyvät työpaikat ja verotulot?

Suomen vienti on yli kaksinkertaistunut 25 vuoden aikana ja palkansaajien ostovoima on kasvanut 20 prosenttia 20 vuoden aikana, kun olemme solmineet yhteisen talous- ja tullialueen EU-maiden kanssa. Alueella on 500 miljoonaa kuluttajaa.

Riittävän ison ja vahvan keskuspankin EKP:n ansiosta inflaatio pysynyt alhaisena ja korot hyvin matalina, mikä luo vakautta ja ennustettavuutta talouteemme ja kotitaloudet ja yritykset uskaltavat investoida myös velkarahalla.

Niille jotka väittävät, että näillä tukipaketeilla pelastetaan pankkeja, suosittelisin tutustumaan, että mikä on Euroopan pankkiunioni. Sen ansiosta pankkeja ei voida enää pelastaa veronmaksajien rahoilla, kuten joskus markka-aikoina tehtiin.

Jussi Katajamäki

Alavus