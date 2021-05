Lehtikuva/Emmi Korhonen

Perussuomalaiset pyörittää puhemyllyä toista päivää. Äänestys siirtyi.

Koronakaranteenista eduskunnan elpymispakettikeskusteluun vapautunut pääministeri Sanna Marin sanoi, että EU ei elvytä yksittäisiä jäsenmaita, vaan ennen muuta yhteistä eurooppalaista sisämarkkinaa.

– On täysin kriittistä, että Eurooppa elpyy koronakriisin jälkeen. Me näemme, että Yhdysvallat ja Kiina elvyttävät erittäin voimakkaasti. Jos Eurooppa jäisi tämän kaltaisesta elvytyksestä sivuun, se olisi erittäin valitettavaa ja erittäin huono asia koko Euroopan taloudelle.

Opposition väite edelleen jatkuvassa keskustelussa on, että Suomi epäonnistui neuvotteluissa viime kesänä. Marinin mukaan tämä ei pidä paikkaansa. Eduskunnan edellyttämät keskeiset tavoitteet toteutuivat.

– Monivuotisen rahoituskehyksen osalta onnistuimme erittäin hyvin. Saimme neuvoteltua Suomelle 500 miljoonan euron erillisrahoituksen maaseudun kehittämiseen ja esimerkiksi aluekoheesiorahoituksen osalta muun muassa Itä- ja Pohjois-Suomen harvaan asutuille alueille. Ensimmäistä kertaa oma erillisrahoitus.

Myös jäsenmaksujen nousu minimoitiin muihin nettomaksajamaihin verrattuna, Marin mainitsi.

ILMOITUS

Itse elpymispaketissa Suomi onnistui neuvottelemaan muiden samanmielisten maiden kanssa avustusosuuden 110 miljardia euroa esitettyä pienemmäksi. Tämä oli eduskunnan edellyttämä asia.

– Toiseksi onnistuimme saamaan tähän pakettiin sisälle tarkkarajaisuuden, sen mitä eduskunta edellytti. Ja kolmantena asiana ehdollisuus: myös tässä asiassa onnistuimme. Ilmastoehdollisuus on vahvasti tässä kokonaisuudessa mukana. Oikeusvaltiomenanismi on vihdoin ja viimein todellisuutta ja se on kytketty unionin varojen käyttöön.

Marin painotti, että lopputulos on 27 maan kompromissi.

Valtiovarainministeri Matti Vanhanen sanoi, että jos EU vetäytyisi tästä elvytyksestä, se jäisi entistä enemmän jälkeen muusta maailmasta. Maailmantalouden kasvuksi ennakoidaan kuusi prosenttia, mutta EU:n neljä.

Perussuomalaiset pyörittivät puhemyllyä elpymispaketista viime yönä melkein puoli viiteen aamulla ja puhujalistan pituuden perusteella tarkoitus on jatkaa asian käsittelyn jarruttamista edelleen. Puhemiesneuvosto päättikin ennen täysistunnon alkamista, että alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen elpymisvälineestä ei äänestetä tänään.