Lehtikuva/Hazem Bader

Ainakin 35 palestiinalaista ja viisi israelilaista on kuollut uusimmissa iskuissa. YK:n turvallisuusneuvoston on määrä pitää tänään hätäkokous alueen tilanteesta.

Israelin ja Gazan aluetta kontrolloivan äärijärjestö Hamasin väliset väkivaltaisuudet ovat vaarassa kärjistyä täydeksi sodaksi, varoittaa YK:n Lähi-idän rauhanprosessin erityiskoordinaattori Tor Wennesland Twitterissä.

Norjalaisdiplomaatti vaatii tviitissään tulituksen lopettamista välittömästi ja kummankin osapuolen johtajia ottamaan vastuun tilanteen rauhoittamisesta.

Uusimmissa väkivaltaisuuksissa on kuollut kymmeniä palestiinalaisia saarretulla Gazan kaistaleella ja loukkaantunut satoja. Tiistaina Israelin ilmaisku muun muassa tuhosi kerrostalon Gazassa.

Lisäksi viisi israelilaista on kuollut. Israelin armeijan mukaan Gazasta on ammuttu maanantai-illasta lähtien yli tuhat rakettia Israelia kohti. Niistä 850 on tullut Israelin puolelle, loput ovat jääneet Gazaan. Israelin mukaan sen Iron Dome -torjuntajärjestelmä on tuhonnut suurimman osan raketeista.

YK:n turvallisuusneuvoston on määrä pitää tänään hätäkokous Israelin ja palestiinalaisten välisten levottomuuksien vuoksi, kertovat diplomaattilähteet. Kyseessä on jo toinen tilannetta käsittelevä tapaaminen kolmen päivän sisään.

Suljettujen ovien takana käytävää keskustelua ovat pyytäneet Tunisia, Norja ja Kiina.

Edellinen asiaa käsittelevä kokous käytiin maanantaina, eikä tuolloin saatu aikaan yhteistä lausuntoa aiheesta. Yhdysvallat ilmaisi olleensa haluton hyväksymään Norjan ehdottaman lausuntoluonnoksen.

Epäselvää, onko Yhdysvallat valmis hyväksymään lausunnon

Uutistoimisto AFP:n näkemässä tekstissä kehotettaisiin Israelia lopettamaan siirtokunta-, purku- ja häätötoimet, myös Itä-Jerusalemissa. Lisäksi neuvoston jäsenten on määrä ilmaista vakava huolensa jännitteiden ja väkivaltaisuuksien kärjistymisestä Länsirannalla ja Itä-Jerusalemissa, jotka Israel on miehittänyt. Israel näkee Itä-Jerusalemin osana pääkaupunkinaan pitämää Jerusalemia.

Kun Yhdysvaltain edustajalta kysyttiin, onko vastustus neuvoston lausuntoa vastaan hälvennyt, ulkoministeriön edustaja Ned Price vältteli suoran vastauksen antamista. Hän kuvaili maan haluavan nähdä askelia tilanteen liennyttämiseksi, tulivatpa ne sitten Israelin, palestiinalaisten tai YK:n turvallisuusneuvoston puolelta.

Tiistaina YK:n pääsihteeri Antonio Guterres julisti, että tilanteen kärjistymiseen on tultava loppu.

– Israelin turvallisuusjoukkojen tulee harjoittaa maksimaalista itsehillintää ja kalibroida voimankäyttönsä, hän sanoi tiedotteessa.

Guterres kertoi myös, ettei esimerkiksi rakettien ampumista Israelin asutuskeskuksiin voida hyväksyä.

Israelin Gantz: ”Tämä on vasta alkua”

Israelin ja palestiinalaisten välisessä konfliktissa panokset kovenivat tiistaina päivällä, kun kaksi Gazan alueelta ammuttua rakettia surmasivat kaksi israelilaisnaista Ashkelonin kaupungissa. Pelastustyöntekijöiden mukaan naiset kuolivat kahdessa eri iskussa.

Samana iltana Israelin ilmaisku tuhosi kerrostalon Gazassa, mistä kostoiskuna Hamas laukaisi yli sata rakettia Tel Avivin kaupungin suuntaan. Rakettitulessa kuoli päivän kolmas israelilainen ja useita haavoittui.

– Tämä on vasta alkua, Israelin puolustusministeri Benny Gantz varoitteli aiemmin.

Hamasin johtaja Ismail Haniya puolestaan vannoi äärijärjestön olevan valmiina, jos Israel haluaa kärjistää tilannetta.

Rakettisireenit raikuvat rajalla

Hamas on kertonut ampuneensa satoja raketteja Israeliin kostona ilmaiskuille. Raketteja on ammuttu ainakin kohti Tel Avivin ja Beerseban kaupunkeja.

Toinen Gazan kaistaleella toimiva palestiinalainen aseryhmä Islamilainen jihad kertoo ampuneensa satakunta rakettia Israelia kohti keskiviikkoaamuna. Äärijärjestö kertoo raketti-iskujen olleen kostotoimi rakennuksiin ja siviileihin kohdistettuihin iskuihin.

Haaretz kertoi alkuyöstä koulujen sulkeutuneen Israelin keskiosissa rakettitulen vuoksi ja rakettisireenien raikuneen rajakaupungeissa.

Uutistoimisto AFP kertoo kahden ihmisen kuolleen Israelin Lodiin tehdyssä raketti-iskussa. Haaretzin mukaan Lodissa kuolivat 16-vuotias tyttö ja hänen 52-vuotias isänsä. Yhteensä Gazasta ammuttujen rakettien vuoksi on kuollut Israelissa maanantain jälkeen viisi ihmistä.

Israelin armeija kertoi keskiviikkona ilmaiskujen osuneen Hamasin korkea-arvoisten jäsenten koteihin. Lisäksi Hamas kertoo poliisin päämajan tuhoutuneen Israelin Gazaan tekemissä ilmaiskuissa.

Israel julisti hätätilan Lodiin mellakoiden vuoksi

Väkivalta Gazassa on yltynyt samaa tahtia Itä-Jerusalemin jännitteiden kanssa. Israelin kaavailemat palestiinalaisten häädöt kaupungissa ovat sytyttäneet protestiliikkeen, joka on kiihtynyt väkivaltaisiksi poliisin ja palestiinalaisten yhteenotoiksi.

Tilanteen on jopa pelätty puhkeavan kolmanneksi intifadaksi eli palestiinalaisten kansannousuksi.

Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu julisti keskiviikkona hätätilan Lodin kaupunkiin, joka sijaitsee Tel Avivin esikaupunkialueella lähellä Ben Gurionin lentokenttää. Lodissa on noin 77 000 asukasta, joista 47 000 on juutalaisia ja 23 000 arabeja.

Poliisi syyttää paikallista arabiväestöä laajamittaisesta mellakoinnista.

Netanjahu ilmoitti hätätilasta tiedotteessa, jonka mukaan kaupunkiin lähetetään lisäjoukkoja. Tiedotteen mukaan Israelin poliisi on sanonut kaupungissa puhjenneen laajamittaisia mellakoita, jotka uhkaavat paikallisia yhteisöjä. Väitettyjen mellakoiden edellä Lodissa kuoli edellisyönä yksi paikalliseen arabiväestöön kuuluva ihminen.

Uutiskanava CNN:n mukaan 25-vuotiaan Israelin arabin ampui 34-vuotias juutalaisasukas. Tämän mukaan ampuminen oli vastaus häntä kohti heitettyihin kiviin. Poliisin mukaan kaksi ihmistä on pidätetty tapahtuneen vuoksi.

Mielenosoitukset lisääntyneet monin paikoin

Paikallinen poliisi kertoi AFP:lle Lodissa olleen väkivaltaisia yhteenottoja jo maanantaina. Mielenosoitusten lisääntyessä ympäri Itä-Jerusalemia, miehitettyä Länsirantaa ja Israelin arabikaupunkeja, heikkeni tilanne tiistai-iltana myös Lodissa.

Israelilaismedian mukaan kaupungissa on sytytetty tuleen kolme synagogaa ja useita yrityksiä.

Israelin poliisi kertoo CNN:n mukaan noin 150 väkivaltaisen mielenosoittajan tulleen pidätetyksi ympäri useissa kohteissa. Poliisin mukaan mellakoitsijat ovat heitelleet ohikulkevia autoja kivillä, tukkineet teitä, hyökänneet kuljettajia vastaan ja sytyttäneet renkaita sekä auton.

Viikkojen jännitteet saavuttivat kiehumispisteen viime viikolla, kun poliisi meni Jerusalemissa sisälle al-Aqsan moskeijaan ja otti yhteen palestiinalaisten kanssa. Videokuvissa on näkynyt, kuinka moskeijan sisälle ammuttiin muun muassa tainnutuskaasua. Sen jälkeen Itä-Jerusalemissa on ollut jokaöisiä yhteenottoja, joissa on haavoittunut ainakin 700 palestiinalaista.