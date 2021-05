Lehtikuva/Vesa Moilanen

Suomalaisessa EU-keskustelussa on viime aikoina toisteltu tutun kuuloisia kantoja. Siinä missä muualla Euroopassa on katseet käännetty eteenpäin, on Suomessa pyöritelty samoja teemoja kuin kymmenen vuotta sitten eurokriisissä.

Kokoomus on vaatinut tiukkaa talouskuria, ja muut oppositiopuolueet ovat tyylilleen uskollisina turvautuneet kunnon populismiin. Perussuomalaiset ovat esitelleet elvytyspaketin yhteenlaskuna, jossa Suomi kuuluu häviäjiin.

Sinänsä Suomi maksaa enemmän pakettiin kuin saa, mutta maksut tapahtuvat vuosien 2021–2058 aikana. Rahat puolestaan tulevat jäsenmaille nopeasti.

Mutta yhteenlaskua merkittävämpi kysymys on koko paketin luonne. Suomessa etenkin julkisessa keskustelussa on ajoittain ollut hukassa käsitys, kuinka merkittävästä asiasta elvytyspaketissa on kyse. Ilman pakettia EU olisi entistä hajanaisempi, eikä se ainakaan silloin kykenisi toimimaan Yhdysvaltojen ja Kiinan puristuksissa.

Elvytyspaketti tulee olemaan myös viimeisiä mahdollisuuksia käynnistää vihreä siirtymä ajoissa. Ilmastokriisi ja luontokato etenevät hurjaa vauhtia, ja ilman julkisia investointeja ei suuntaa saada käännettyä. Tähän elvytyspaketin varoja on myös tarkoitus käyttää. Toivottavasti näin myös käy.

Suomessa pitäisi vihdoin alkaa käydä kunnon keskustelua, mihin suuntaan EU on menossa ja miten Suomi siihen suhtautuu. Elvytyspaketin tiimoilta keskustelu on ollut valitettavasti kaikkea muuta. Sitä ovat leimanneet tahallinen väärintulkinta ja ymmärtämättömyys, mitä Euroopassa on tapahtumassa.

Eurokriisin jälkeen talouskurilla aiheutettiin mittaamattomia vahinkoja. Onneksi nyt jäsenmaat ymmärsivät valita toisen linjan, eivätkä valinneet talouskuria.

EU on kaikkea muuta kuin täydellinen, sen rakennelmat vaativat paljon korjauksia. Näitä korjauksia ei voi tehdä ulkopuolelta. Kreikan ex-valtiovarainministeri Giánis Varoufákisin DiEM25-liikettä on hyvä lainata: EU pitää yhdistää, muuten se katoaa.

Vasemmisto on aina ollut kansainvälinen ja solidaarinen liike. Siksi sen tulee olla aktiivisesti mukana muuttamassa unionia parempaan suuntaan.

Päätoimittaja