Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Perussuomalaisten mukaan paketti ei liity koronaan, vaan on askel kohti tulonsiirtounionia.

Eduskunta on aloittanut keskustelun EU:n elpymisvälineen hyväksymisestä kiihkeissä tunnelmissa. Puhemies Anu Vehviläinen joutui keskustelun alussa huomauttamaan perussuomalaisia mölinästä SDP:n ryhmäpuheenvuoron aikana.

Paketin läpimeno keskiviikon äänestyksessä näyttää todennäköiseltä sen jälkeen, kun kokoomuksen eduskuntaryhmä luopui viime viikolla aikeestaan äänestää tyhjää. Hyväksymiseen tarvitaan kahden kolmasosan enemmistö.

Kokoomus on aiemmin pitänyt pakettia huonosti neuvoteltuna. Nyt Ilkka Kanervan pitämässä ryhmäpuheenvuorossa kritiikki oli vaiennut. Kokoomus on tyytyväinen valtiovarainvaliokunnan lausumiin.

– On palattava vastuulliseen europolitiikkaan eli kohti sitä, että jokainen EU-maa vastaa omista veloistaan, eikä toimivallan siirtoa unionille pidä yrittää salakuljettaa. Elpymispaketin on oltava ainutkertainen, kuten valtiovarainvaliokunnan mietinnössä todetaan. Pidämme näitä välttämättöminä ehtoina hyväksyä valiokunnan mietintö.

Kokoomus näkee paketin hyväksymisen myös turvallisuuspoliittisena ratkaisuna.

– Paketin kaataminen tarkoittaisi sen tosiasian unohtamista, että Suomi tarvitsee enemmän EU:ta kuin EU Suomea. Eurooppaa haastaa autoritäärisempään suuntaan muuttuva Venäjä sekä yhä aggressiivisemmin etujaan ajava Kiina. Naton ulkopuolisena maana meidän tärkein turvallisuustakeemme on kuitenkin Euroopan Unioni ja sen solidaarisuus, Kanerva sanoi.

Hänen mukaansa on hyvä muistaa, että kriisit Euroopassa yleisesti ottaen nostavat ääriliikkeiden ja yltiönationalistien kannatusta.

– EU:han on heille otollinen maalittamisen kohde EU:ta on syytä arvostella silloin, kun siihen on asiallista aihetta. Nytkin näemme, että pakettiin liittyy ongelmia, mutta paketin hyväksyminen eduskunnan nyt asettamin ehdoin on Suomen etu.

”Ongelmia pyritään sosialisoimaan”



Elpymispakettia kiihkeästi vastustavien perussuomalaisten mielestä se ei liity koronaan.

– Rahanjakoperusteet liittyvät pääosin jäsenmaiden taloudelliseen tilanteeseen ennen koronaa. Korona on keppihevonen, jonka avulla toteutetaan tulonsiirtounionia, yhteistä budjettia ja kansallisvaltioiden alasajoa, väitti puheenjohtaja Jussi Halla-aho.

– Etelä-Euroopan maiden kroonisia talousvaikeuksia ei pystytty viimeisen vuosikymmenen aikana ratkaisemaan pakotetulla talouskurilla, ja siksi niitä pyritään nyt ratkaisemaan ongelmien sosialisoinnilla. Tästä elpymispaketissa on kyse.

Halla-ahon mukaan ”lahjarahan pumppaaminen” talouttaan vastuuttomasti hoitaneille maille vie niiltä kaikki kannusteet korjata rakenteellisia ongelmiaan, esimerkiksi rikkinäisiä verotusjärjestelmiä.

– Päinvastoin, ne suunnittelevat lahjarahan turvin veronalennuksia, työajan lyhentämistä ja jopa kansalaispalkkaa. Paketti nostaa Suomen jäsenmaksuja merkittävästi. Suomalainen duunari ja yrittäjä maksavat yhä korkeampia veroja, jotta joku muu voi alentaa omiaan.

”Mitään pysyviä rahoitusmekanismeja ei luoda”



SDP:n Anneli Kiljunen painotti elpymisvälineen ainutkertaisuutta.

– Valtiovarainvaliokunnan tiukkojen lausumaehdotusten lisäksi sen varmistaa monta poliittista ja juridista lukkoa kaikissa EU:n kansallisissa parlamenteissa sekä Unionin parlamentissa.

– Elpymisväline on myös tarkkarajainen ja määräaikainen. Mitään pysyviä rahoitusmekanismeja ei luoda. Sen kautta ohjattujen rahojen käyttöä valvotaan tiukemmin ja tarkemmin kuin mitään muuta ohjelmaa aiemmin, Kiljunen sanoi.

SDP:n mukaan elpymisväline luo työpaikkoja.

– Rahoitus toimii vipuvartena yrityksille, jotka laittavat liikkeelle muun muassa uusia digi-, ympäristö ja ilmastoinnovaatioita ja uusia teollisia laitoksia. Alustavan arvion mukaan Suomen kestävän kasvun ohjelmalla saadaan nopeasti yli 5 miljardin euron kasvusykäys talouteen.

”Suomen ja muun Euroopan talous ovat yhtä”



Keskustan mukaan Suomen ja muun Euroopan talous ovat yhtä. Lukemattomat työpaikat läpi Suomen ovat kiinni siitä, vetääkö markkina Euroopassa. Se markkina pitää saada vetämään, Arto Pirttilahti sanoi keskustan puheenvuorossa.

– Kun päätämme osaltamme EU:n elvyttämisestä, päätämme samalla siitä, millaiset edellytykset luomme Suomen taloudelle, teollisuudelle, työllisyydelle ja yritysten kilpailukyvylle.

Keskustankin mukaan kokonaisuus luo taloudellisen vakauden lisäksi poliittista vakautta.

– Silläkin on arvoa. Euroopan hajaannus hyödyttää vain sen ulkopuolisia valtoja.