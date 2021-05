IPS/Shelly Kittleson

Tukholman Kansainvälisen rauhantutkimusinstituutin (SIPRI) mukaan maailman sotilasmenot kasvoivat viime vuonna lähes 1,6 biljoonaan euroon. Vuoteen 2019 verrattuna kasvua on 2,6 prosenttia.

Muun maailman pysäyttänyt koronapandemia ei ole vaikuttanut sotilasmenoihin, vaan ne jatkavat paisumistaan häiriintymättä. Kymmenestä eniten sotilasmenoihin budjetoineesta maasta yhdeksän on lisännyt niitä.

YK on järjestönä aina ollut aseistariisunnan vankimpia kannattajia. Onkin ironista, että neljä viidestä eniten sotakalustoon uhranneesta maasta on YK:n turvallisuusneuvoston pysyviä jäseniä: Yhdysvallat, Kiina, Venäjä ja Britannia. Viides eniten rahaa aseisiin käyttänyt on Intia, joka sattumoisin on parhaillaan turvallisuusneuvoston vaihtuva jäsen.

