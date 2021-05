Lehtikuva/Sanjay Kanojia

Intian ja Brasilian oikeistopopulistiset johtajat päästivät maansa virusmuunnosten hautomoiksi.

Intia on nyt koronapandemian pahin paikka. Pari viikkoa sitten päivittäinen tartuntaluku ohitti Yhdysvaltojen tammikuiset ennätysluvut. Kuolleita on useita tuhansia päivässä.

Pahin lienee vielä edessä. Ennusteiden mukaan toukokuun puolivälissä voi tartuntoja olla miljoona päivässä ja kuolleita yli 5 500.

Todelliset luvut ovat vielä paljon suurempia, koska läheskään kaikkia ei pystytä Intiassa tilastoimaan.

Intian tilanteeseen on rakenteellisia syitä. Valtavassa, lähes 1,4 miljardin väestössä on satoja miljoonia köyhiä, jotka asuvat ahtaasti. Julkinen terveydenhoito on huonolla tolalla.

Paljon on silti Intian pääministerin, oikeistopopulistisen hindunationalistin Narendra Modin vastuulla. Hän samoin kuin Brasilian äärioikeistolainen presidentti Jair Bolsonaro ovat tehneet maistaan suunnattomat koelaboratoriot. ”Jos haluaa selvittää parhaan tavan tuottaa uusia, immuunipuolustuksen tyrmääviä muunnoksia, on päästettävä pandemia leviämään ja virus tarttumaan tällaisiin suuriin väestöihin”, sanoi epidemiologi Jeremy Farrar ironisesti Der Spiegel -lehdelle.

ILMOITUS

Intian virusmuunnos

Maaliskuun 24. päivänä 2020 Modi määräsi kaupunkeihin tiukan sulun vain neljän tunnin varoitusajalla. Tapauksia oli tuolloin Intiassa alle 600. Sadattuhannet siirtotyöläiset pakenivat kotikyliinsä, joukossa tartunnan saaneita.

Intia selvisi ensimmäisestä aallosta yllättävän hyvin. Rajoituksia purettiin ja tapausten määrä nousi syksyllä, mutta terveydenhoito kesti vielä.

Tämän vuoden alkuun mennessä tilanne oli kohentunut, ja hallitus alkoi viestittää paluusta normaaliin. Tammikuussa Modi jo kehui Davosin etäkokouksessa, että ”Intia on pelastanut ihmiskunnan torjumalla koronan tehokkaasti”.

Varsinainen kriisi oli kuitenkin vasta hautumassa. Viruksen intialaismuunnoksesta tehtiin ensimmäiset havainnot lokakuussa, mutta helmikuuhun saakka ne olivat vain yksittäistapauksia. Sitten se alkoi levitä ensin Maharashtran osavaltiossa.

Intian muunnosta pidetään aiempia tarttuvampana ja se saattaa helpommin sairastuttaa jo rokotettuja. Sen levinneisyydestä ei ole tarkkaa tietoa, koska Intialla ei ole riittäviä resursseja versioiden sekvensointiin.

Modi valitsi tänä keväänä toisen linjan kuin vuosi sitten. Hän salli suuret joukkotapahtumat ja suorastaan kannusti niihin. Krikettistadionit täyttyivät väestä. Viidessä osavaltiossa oli vaalit, ja Modin BJP-puolue kampanjoi joukkotilaisuuksissa. Maskien pitokaan ei enää ollut niin tarkkaa.

Hindujen suuri Kumbh Mela -juhla kokosi kuukaudeksi enimmillään 3 miljoonaa ihmistä. Voi kuvitella, mitä tämä aiheutti Intian hygieniaoloissa vertaamalla siihen, jos sama määrä suomalaisia olisi kokoontunut yhteen. Ei siitäkään olisi hyvää seurannut.

Hölösuu Bolsonaro

Intian koronanyrkkiä ei kutsuttu koolle tammikuun puolivälistä huhtikuun puoliväliin. Viime vuonna pystytetyt tilapäissairaalat purettiin.

Hallituksen itsensä perustama asiantuntijaryhmä Insacog varoitti muunnoksen vaarallisuudesta jo maaliskuun alussa. Varoituksista ei välitetty.

Tilastoitujen tapausten määrä nelinkertaistui maaliskuun alusta huhtikuun alkuun.

Miksi Modi toimi näin? Viime vuoden sulut koskivat kipeästi talouteen. Hän ehkä kuvitteli, että tämä kevät menee yhtä hyvin kuin viime vuosikin, eikä uusia sulkuja tarvita.

Modi on pyrkinyt osoittamaan, että Intia on nouseva suurvalta, joka ei muiden neuvoja kaipaa. Hänestä on luotu henkilökulttia, ja hallitus on täytetty epäpätevillä jees-miehillä, joista ei ole sanomaan vastaan.

Tilanteen edelleen pahentuessa Modi turvautunee yhä enemmän hindunationalismiin.

Yhdessä suhteessa Modi poikkeaa Brasilian Bolsonarosta: hän ei ole koskaan kiistänyt koronaviruksen vaarallisuutta.

Bolsonaro on vähätellyt koronaa tavalliseksi flunssaksi, kehunut ”likaviemäreissä sukeltelevien” brasilialaisten vastustuskykyä, pilkannut maskien käyttäjiä ”hinteiksi”, mainostanut hydroksiklorokiinia ihmelääkkeeksi. Rokotteilla ei Bolsonaron mukaan ole niin väliä, koska parhaiten vastustuskyvyn saa sairastamalla.

Etelä-Amerikka kärsii

Brasiliassa on ollut sama kehityskulku kuin Intiassa, vain jonkin verran aikaisemmin.

Viime vuonna oli paha epidemia erityisesti Manausin kaupungissa. Tilanteen luultiin parantuneen, mutta syksyllä Manausissa alkoi toinen aalto, joka sairastutti erityisesti nuoria aikuisia.

Kuitenkin vielä joulukuussa Bolsonaro sanoi, että epidemian loppu on lähestymässä Brasiliassa. Modin tavoin Bolsonaro on pitänyt tärkeimpänä talouden pitämistä käynnissä.

Manausista lähtenyt viruksen brasilialaisversio tuli muutamassa viikossa maassa vallitsevaksi. Kuolleiden määrä nousi keväällä tuhansiin päivässä.

Bolsonaron politiikka on ollut onnettomuudeksi koko Etelä-Amerikalle, jonne Brasilian muunnos on levinnyt. Huhtikuun lopulla raportoitiin tartuntaennätyksiä Kolumbiassa, Argentiinassa ja Paraguayssa. Tilanne on vaikea myös Perussa, Uruguayssa ja Venezuelassa.

Monissa Etelä-Amerikan maissa tilanteen uskotaan edelleen pahentuvan toukokuussa. Useimmissa niistä on alirahoitettu julkinen terveydenhoito, suuri taloudellinen eriarvoisuus ja vähän rokotettuja.

Brasilian muunnos on levinnyt myös Kanadaan. Ensin maan länsiosan hiihtokeskuksiin, ja sieltä itään päin.

Globaali kriisi pahenee

Kun rokotukset ovat edenneet Euroopassa ja Yhdysvalloissa, voi tilanne näyttää nyt paremmalta. Maailmanlaajuisesti näin ei ole. Globaalit tartuntaluvut ovat suuremmat kuin koskaan.

Samaa kertoo koronaan kuolleiden määrä. Ensimmäisen miljoonan täyttymiseen meni yhdeksän kuukautta, toisen miljoonan neljä kuukautta. Huhtikuussa ylittyi kolmen miljoonan kuolleen raja, vain kolme kuukautta edellisestä miljoonarajasta.

Modin ja Bolsonaron toiminta ei vaikuta pelkästään heidän omiin maihinsa. Kauhuskenaario on se, että holtittoman leviämisen maissa kehittyy sellainen muunnos, johon nykyiset rokotteet eivät tehoa. Se ei ehkä olisi radikaalisti tappavampi kuin aiemmat versiot, mutta se palauttaisi myös länsimaat takaisin lähtöruutuun.

Kauhuskenaario on rokotteille vastustuskykyinen uusi muunnos.

Intia on maailman suurin rokotteiden valmistaja. Sen tuotannon piti olla tärkein osa kehitysmaille rakennetusta Covax-rokotusohjelmasta. Nyt Intia on tiukasti rajoittanut vientiä, eivätkä Covaxille tälle vuodelle asetetut tavoitteet luultavasti täyty. Samalla Intian rokotetuotantoa ovat rajoittaneet Yhdysvaltojen asettamat vientirajoitukset rokotteiden raaka-aineille.

Edelleen pätee se, ettei kukaan ole turvassa, ennen kuin tehokkaat rokotukset ulottuvat koko maailmaan. Vaatimus rokotepatenttien väliaikaisesta kumoamisesta on yhä ajankohtaisempi.

Taloustieteilijä Jeffrey Sachsin mukaan muutoksen ei tarvitsisi olla kohtuuton lääkeyhtiöille. Yhtiöt voisivat edelleen saada kohtuullisen korvauksen, patenttien kumoaminen koskisi pelkästään koronarokotteita ja -lääkkeitä, ja lisäksi se olisi määräaikainen, esimerkiksi viisi vuotta.

Maailman kauppajärjestö WTO:n immateriaalioikeuksia koskevan TRIPS-sopimuksen mukaan yksittäiset maat voisivat jo nyt kiertää patentteja terveydellisessä hätätilanteessa. Mikään maa ei ole näin tehnyt koronan suhteen, mikä Sachsin mukaan johtuu seurausten pelosta. Siksi yleinen sopimus olisi hänen mukaansa parempi.