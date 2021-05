Markus Sommers

Puoluesihteeri pitää vasemmistoliiton ehdokasasettelua kohtuullisen onnistuneena.

Vasemmistoliiton puoluesihteeri Mikko Koikkalainen on huojentuneempi kuin kertaakaan puoleen vuoteen: Puolue sai houkuteltua kuntavaaleihin 3 000 ehdokasta.

Se on vain 200 vähemmän kuin neljä vuotta sitten.

– Tulos on olosuhteisiin nähden hyvä, hän sanoo.

Olemme vahvoja samoilla alueilla kuin ennenkin.

Tällä hän viittaa koronapandemiaan. Hän uskoo, että vasemmistoliittolaiset ovat keskimääräistä koronatietoisempia ja siksi esimerkiksi kampanjointia koronaolosuhteissa pidetään ehkä isompana riskinä kuin joissain muissa puolueissa.

Menetyksiä tasaisesti ympäri maan

– Näyttää siltä, että keskisuurten kaupunkien ja maakuntakeskusten ehdokasasettelu onnistui. Se antaa hyvän lähtökohdan kuntavaaleihin ja osaltaan luo pohjaa mahdollisiin tuleviin maakuntavaaleihin ja etenkin seuraaviin eduskuntavaaleihin.

ILMOITUS

Koikkalaisen mukaan keskisuurissa kaupungeissa vasemmistoliitolla on ehdokkaita jotakuinkin saman verran kuin aiemminkin. 200 ehdokkaan vähennys on tapahtunut pääosin tasaisesti ympäri maan pienillä paikkakunnilla.

– Pienillä paikkakunnilla muutokset ovat herkempiä. Tämä kaikki on normaalia muutosta ja vaihtuvuutta. Siitä ei kannata tehdä suuria johtopäätöksiä suuntaan tai toiseen, hän muistuttaa.

Nyt löytyy uusiakin kuntia, joissa vasemmistoliitolla on nyt ehdokkaita. Näitä ovat muun muassa Heinävesi, Nurmes ja Kaavi.

Suuret kaupungit omaa luokkaansa

Omaa luokkaansa ehdokasasettelu on kuitenkin suurissa kaupungeissa. Helsingissä, Turussa, Tampereella ja Oulussa on täydet lista.

– Vaikka listan tasoa ei voi mitenkään mitata, Helsingissä on helvetin kova lista, samoin Oulussa. Kiinnostus ehdolle lähtemiseen on ollut hyvin innokasta, Koikkalainen kertoo.

– Pidän todennäköisenä, että Helsingissä tulee vaalivoitto. Siihen on hyvät mahdollisuudet, mutta se vaatii todella paljon työtä

Maantieteellisesti muutosta viime kunnallisvaaleihin ehdokasasettelussa ei ole nähtävissä.

– Olemme vahvoja samoilla alueilla kuin ennenkin, Koikkalainen sanoo.

– Pohjanmaa on aina ollut meille haasteellinen, mutta silti Seinäjoella on edellistä kertaa hieman suurempi lista ja uusia ehdokkaita. Toisaalta hankala on ollut myös Kaakkois-Suomi, joka nyt yllätti positiivisesti. Ehdokasmäärä kasvoi niin Lappeenrannassa kuin Kouvolassakin. Myös Kotkan seudulla ja Kotkassa menee hyvin.

Hyvin ehdokashankinnassa onnistuneista pienemmistä paikkakunnista Koikkalainen mainitsee Kajaanin, Porvoon ja Kaakkois-Suomen kunnat.

– Lappeenrannassa ehdokasmäärä nousi neljästä kymmeneen eli yli sata prosenttia. Luvut ovat pieniä, mutta merkittäviä alueella, joka on ollut meille vaikea.

Porvoo tuplasti ehdokaslistansa viime kerrasta.

Kajaanista Koikkalainen odottaa hyvää vaalitulosta. Siellä vasemmistoliitto on asettanut tavoitteeksi olla vaalien jälkeen kaupungin suurin puolue. Nyt se on toiseksi suurin keskustan jälkeen.

– Tavoite on ihan realistinen, Koikkalainen arvioi.

– Kajaanissa on myös kova lista ja paljon uusia toimijoita. Mielenkiintoista on sekin, että ehdokaslista on tosi iso suhteessa jäsenmäärään.

Hän toteaa, että takana on ahkera ja suunnitelmallinen ehdokashankinta. Kun on vain tehty ahkerasti ehdokashankintaa ja kyselty.

Vaihtuvuutta luvassa

Ylipäätään ehdokaslistat ovat uudistuneet viime kuntavaaleista. Usea konkari ilmoitti jo ajoissa, ettei enää aio asettua ehdolle vaan antaa tilaan uusille ja nuoremmille toimijoille.

– Monet pitkäaikaiset valtuutetut ovat kuitenkin yhä mukana, ja nyt kokeneiden kuntapoliitikkojen rinnalle on tullut hyvin uusia ehdokkaita, ensikertalaisia ja nuoria aikuisia. Tämä on merkki siitä, että puolueessa on uudistumiskykyä, Koikkalainen arvioi.

– Minusta siinä näkyy puolueessa käynnissä oleva sukupolvenvaihdos. Ilmeisesti SDP:llä tapahtuu samanlaista, heillähän on vähän samanlainen järjestökenttä kuin meillä

Koikkalainen asettaa kuntavaalien tavoitteeksi ylittää edellisten valtakunnallisten vaalien kannatuksen.

– Eduskuntavaaleissa vasemmistoliiton kannatus oli 8,2 prosenttia. Kyllä sen yli pitää mennä näillä gallupeilla. Edellisten kuntavaalin tulokseen voi olla haasteellista yltää, muttei se mahdotonta ole.

Viimeksi kuntavaaleista tuli 8,8 prosentin kannatus. Torstaina julkistetussa Ylen kyselyssä vasemmistoliittoa kannatti tasan kahdeksan prosenttia vastanneista.

Juttua korjattu 7.5.2021 klo 15.12. Jutussa kerrottiin aiemmin virheellisesti, että vasemmistoliiton kannatus viime eduskuntavaaleissa olisi ollut 7,1 prosenttia. Puolueen kannatus oli 8,2 prosenttia