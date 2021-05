Lehtikuva/Oli Scarff

Kannattajilta salassa suunniteltu superliigaprojekti oli monelle viimeinen pisara.

Kariutuneesta superliigaprojektista alkaneet kannattajaprotestit Englannissa saivat jatkoa viime sunnuntaina, kun tuhatpäinen joukko Manchester Unitedin kannattajia kokoontui Old Traffordille osoittamaan mieltään seuran omistavaa Glazerin perhettä vastaan. Osa kannattajista onnistui tunkeutumaan stadionin sisälle ja syntyneen kalabaliikin seurauksena ottelu Liverpoolia vastaan jouduttiin siirtämään.

ManU-fanit ovat kantaneet jo pitkään kaunaa vuonna 2005 seuran haltuunsa ottaneille Glazereille. Kauppa herätti aikoinaan runsaasti kyseenalaista huomiota, sillä Glazerit käyttivät hankinnassa massiivista velkavipua. Miljardikaupasta kolme neljäsosaa rahoitettiin velalla.

Vuodesta 1931 lähtien aina kaupantekohetkeen asti velattomana seilanneen ManU-paatin tilit paukahtivat hetkessä lähes 600 miljoonaa puntaa miinukselle. Pelkästään korkomenot olivat Glazereiden ensimmäisenä vuonna yli 60 miljoonaa puntaa. Myöhemmin korkokulut on saatu lainojen uudelleenjärjestelyillä kuriin, mutta velkataakka ei ole viidessätoista vuodessa vähentynyt juuri ollenkaan.

Manchester United on ainoa valioliigaseura, joka maksaa omistajilleen osinkoja ja Glazerit ovat jo saaneet niiden kautta ostovaiheessa sijoittamansa rahat korkojen kera takaisin. He ovat myös maksaneet itselleen konsulttipalkkioita seuran budjetista. Eräiden laskelmien mukaan omistajuuden siirtäminen on maksanut Manchester Unitedille vähintään 1,5 miljardia puntaa.

Useat kannattajat kokevat olleensa Glazereiden porsastelun maksumiehinä jatkuvasti kallistuvien kausikorttien, fanituotteiden ja televisiomaksujen myötä. Heidän mielestään osinkoihin hukatut rahat olisi voinut käyttää esimerkiksi rapistuvan Old Traffordin remontoimiseen.

ILMOITUS

Kannattajilta salassa suunniteltu superliigaprojekti oli monelle viimeinen pisara. Suunnitelma sai surkuhupaisan lopun ja ökyseurojen omistajat joutuivat pyytämään kannattajiltaan anteeksi hattu kourassa.

Pahoittelut ja U-käännös superliigan osalta eivät kuitenkaan enää riitä. Vuosikymmeniä seurojen mukana kulkeneet ihmiset vaativat konkreettisia muutoksia omistajuusjärjestelyihin ja toimintatapoihin. Usealle seurapampulle tämä mielipide tuli yllätyksenä. Raha ja menestys eivät aina ratkaisekaan kaikkea.

Englannissa kaikki suurseurat ovat epämääräisten öljysheikkien, oligarkkien ja Glazereiden tapaisten helppoheikkien omistuksessa. Manchester Unitedin kannattajien banderolleissa on vaadittu Saksan mallin mukaista 50+1 -sääntöä myös Englantiin. Bundesliigassa kaikkien seurojen tulee olla 51-prosenttisesti kannattajien omistuksessa.

Perinteitä ja paikallisuutta kunnioittavan 50+1 -säännön yleistyminen tarkoittaisi valtavaa mullistusta kansainvälisessä jalkapallossa. Törkyhintaiset pelaajasiirrot ja -sopimukset olisivat historiaa. Menestystä ei olisi enää niin helppoa ostaa rahalla. Pohdittavaksi jää se, ovatko ManU:n kaltaisen suurseuran kannattajat oikeasti valmiita jättämään Euroopan jättistadioneiden häikäisevät valot jalkapalloromantiikan nimissä?

Vakiokupongilla on siirrytty kesäaikaan eli Vakio 1 pelataan kotimaisten sarjojen alkamisen vuoksi sunnuntaisin. Kupongilta löytyy siirtymävaiheessa Veikkausliigan ohella myös eurosarjojen otteluita. Kotimaisissa kohteissa edetään kotivoittojen merkeissä. Inter taistelee jälleen mitaleista ja nappaa voiton Hakasta. Toisessa liigakohteessa pirteästi sarjan aloittanut IFK Mariehamn lyö sarjanousija AC Oulun.

Vakioveikkauksen peliaika päättyy sunnuntaina 8.5. kello 15.58. Kansan Uutiset suosittaa 64 merkin järjestelmää: 2(X), 1(X), 1, 1, 1, 1(X), 1, 2(X), 1, X(2), 1(2), 2, 2.