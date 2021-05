Lehtikuva/Jussi Nukari

Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen vetoaa kalastajiin, että verkot pidettäisiin silti naulassa myös heinäkuun aikana.

Verkkokalastuskiellon pituus saimaannorppien tärkeimmällä levinneisyysalueella Saimalla säilyy ennallaan eli se on 15.4.–30.6. Valtioneuvosto asetuksen tänään.

Asiasta äänestettiin. Vihreiden esitystä verkkokalastuskiellon pidentämisestä heinäkuun loppuun asti tuki vasemmistoliitto.

Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkosen mukaan vihreät ovat pettyneitä siihen, että verkkokalastuskieltoa ei pidennetty heinäkuulle.

– Saimaa on ollut pian kolme viikkoa ilman verkkokalastusrajoituksia, mikä on ollut todella iso uhka juuri syntyneille pienille ja kokemattomille kuuteille. Emme voi kannattaa asetusta, joka ei riittävällä tavalla turvaa maailman uhanalaisimman hylkeen tulevaisuutta ilmastonmuutoksen keskellä, Mikkonen sanoo.

Mikkosen mukaan asetuksen merkittävin puute on verkkokalastusrajoituksen pituus.

– Verkkokalastusrajoitusten ulottaminen vähintään heinäkuun puoliväliin olisi ollut todella tärkeää saimaannorppien verkkokuolemien vähentämiseksi.

Vuosina 2011–2020 verkkoihin on havaittu kuolleen 53 saimaannorppaa, joista ainakin 21 on menehtynyt nimenomaan heinäkuussa. Tämä on kestämätön tilanne, jos haluamme aidosti turvata lajin olemassaolon, Mikkonen kirjoittaa vihreiden blogissa .

Hänen mukaansa jo pienellä muutoksella olisi saatu paljon aikaan, sillä esimerkiksi vuonna 2019 heinäkuun kolmen ensimmäisen päivän aikana verkkoihin hukkui neljä norppaa.

Keskusta perustelee lähiruualla



Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä perustelee rajoituksen säilyttämistä nykyisellään sillä, että ”haluamme varmistaa Saimaan kalastusmahdollisuudet, jotta alueelta saadaan ilmastoystävällistä lähiruokaa suomalaisten pöytiin”, kuten hän kirjoittaa Twitterissä.

Ministeri Mikkosen mukaan tärkeää on kuitenkin, että asetus tuotiin hallituksen päätettäväksi ja se saatiin voimaan. Nyt saimaannorpat ovat turvassa kesäkuun loppuun asti.

– Vetoan kalastajiin, että verkot pidettäisiin naulassa myös heinäkuun aikana. Suomella on erityinen vastuu saimaannorpan suojelusta, sillä laji elää koko maailmassa ainoastaan Saimaalla. Saimaannorppia on selvästi vähemmän kuin vaikkapa isopandoja, lumileopardeja tai vuorigorilloja. Norpan paikka olisi yhtenä Suomen kansalliseläimistä, ei kalastuksen sivusaaliina, Mikkonen sanoo.

Saimaannorppia voi jälleen seurata WWF:n norppalivestä .