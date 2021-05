Oulu Pride vaatii Oulun laulaa poliisia vastuuseen vihapuheesta sosiaalisessa mediassa.

Oulu Pride ry tuomitsee vahvasti oululaisen laulavan poliisin Petrus Schroderuksen viimeaikaisen kommentoinnin Facebook-profiilissaan käydyssä keskustelussa. Järjestö toteaa tiedotteessaan, että kommentissaan Schroderus kuvaa prideä myötähäpeää aiheuttavaksi friikkisirkukseksi, ja syyttää kulkueisiin osallistuvia käytöstapojen ja siveellisyyden puutteesta.

Oulu Pride ry on tehnyt asiasta rikosilmoituksen ja kantelun yhdenvertaisuusvaltuutetulle. Ilta-Sanomien mukaan siitä on tehty myös toinen rikosilmoitus. Sen takana on yksityishenkilö.

Yhteistyötä poliisin kanssa

Kommentit ovat olleet julkisina Schroderuksen henkilökohtaisessa facebook-profiilissa. Sittemmin kyseinen teksti on piilotettu tai poistettu, mutta kuvakaappaus siitä on jäänyt kiertämään sosiaaliseen mediaan. Schroderus ei ole myöskään esittänyt anteeksipyyntöä aiheesta.

”Ei riitä, että hän toteaa esittäneen kommenttinsa yksityishenkilönä”.

– Oulu Pride on saanut Oulussa hyvän vastaanoton vahvistaen kaupungin imagoa yhdenvertaisena elinympäristönä meille kaikille, Oulu Priden tuottaja Martu Väisänen sanoo.

– Olemme myös tehneet ansiokkaasti yhteistyötä Oulun poliisin kanssa, ja toivon, etteivät tämäntyyppiset yksittäisen poliisin kommentit vaaranna yhteistyön aikaansaama turvallisuuden tunnetta.

Oulu Pride painottaa sitä, että Schroderus on esiintynyt mediassa näkyvästi poliisina, ja yleisö voi tulkita hänen edustavan aina ammattiryhmäänsä ja työnantajaansa. Siksi järjestö edellyttää hänen pidättäytyvän loukkaavasta kommentoinnista.

– Ei riitä, että hän toteaa esittäneen kommenttinsa yksityishenkilönä, järjestö arvioi.

Suora hyökkäys

Järjestö muistuttaa siitä, että viranomaisilla on lakisääteinen velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta ja puuttua kaikenlaiseen seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kohdistuvaan syrjintään ja häirintään. Sen mielestä Schoreruksen esittämät kommentit vähentävät luottamusta poliisiin, ja lisäävät rikosten uhreiksi joutuvien seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen turvattomuutta Oulun seudulla.

– Koska tässä on kyseessä oululaisen poliisin kirjoittama kaikkea pride-väkeä loukkaava teksti, ei voi olla ajattelematta, että tämä olisi suora hyökkäys nimenomaan Oulu Pride ry:n toimintaa kohtaan, tulkitsee Oulu Pride ry:n puheenjohtaja Minna Pallari.

Oulu Pride on kommenteista käynyt keskusteluja Oulun Poliisin kanssa. Yhdistys on toivonut Oulun Poliisilta kannanottoa ja irtisanoutumista niistä.

Oulu Pride ry on syksyllä 2018 perustettu yhdistys, joka organisoi Oulu Pride -tapahtumaviikon. Se on Setan jäsenjärjestö.