Lehtikuva/Emmi Korhonen

Maailman terveysjärjestö WHO:n johtaja kuvailee Yhdysvaltain päätöksen olevan merkittävä hetki koronanvastaisessa taistelussa.

Euroopan unioni on valmis keskustelemaan koronarokotepatenteista luopumisesta, jota Yhdysvallat on ehdottanut, sanoo EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen.

Yhdysvallat ilmoitti keskiviikkona kannattavansa koronarokotteiden patenteista luopumista, jotta rokotteet saadaan laajempaan käyttöön.

Von der Leyenin mukaan EU on valmis keskustelemaan kaikista tehokkaista ja käytännöllisistä ehdotuksista kriisin suhteen. Puhuessaan verkkokonferenssissa torstaina hän kuitenkin korosti myös sitä, kuinka paljon EU:sta on viety rokotteita muualle, kritisoiden samalla epäsuorasti Yhdysvaltoja ja Britanniaa.

– Jotkut saattavat sanoa, että Yhdysvaltojen ja Britannian tapaiset maat ovat olleet nopeita alussa. Mutta minun mielestäni Eurooppa saavutti tämän menestyksen ja pysyi samalla avoinna maailmalle, kun muut pitävät rokotetuotannon itsellään.

Von der Leyenin mukaan yli 200 miljoonaa Euroopassa tuotettua rokoteannosta on mennyt vientiin.

– Eurooppa on ainoa demokraattinen alue maailmassa, joka vie rokotteita ulos laajamittaisesti, von der Leyen sanoi.

WHO suitsutti Yhdysvaltoja, Ranska vastustaa

Yhdysvaltain kauppaedustajan Katherine Tain mukaan yritysten immateriaalioikeudet ovat tärkeitä, mutta Yhdysvallat tukee näistä suojauksista luopumista, jotta pandemia saadaan päätökseen. Tain mukaan koronapandemian tapainen täysin poikkeuksellinen tilanne vaatii poikkeuksellisia toimia.

Yhdysvallat aikoo käynnistää neuvottelut asiasta Maailman kauppajärjestön WTO:n kanssa. Tai kuitenkin varoitti, että neuvottelut voivat viedä aikaa WTO:n yksimielisyyteen perustuvan luonteen vuoksi.

Maailman terveysjärjestö WHO:n johtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus suitsutti päätöstä Twitterissä. Tedrosin mukaan kyse on merkittävästä hetkestä koronanvastaisessa taistelussa.

Uusi-Seelanti kertoi niin ikään Yhdysvaltain tuoreen päätöksen olevan tervetullut. Australian pääministeri Scott Morrison puolestaan kuvaili uutisen olevan loistava. Morrisonin mukaan patenteista luopuminen auttaisi Australiaa tuottamaan mrna-rokotteita paikallisesti.

Ranska taas kertoi vastustavansa immateriaalioikeuksista luopumista. Sen sijaan maa kertoo kannattavansa lahjoituksiin perustuvaa mallia rokotepulasta kärsivien köyhien maiden auttamiseksi.

Lääkeyhtiöt vastustavat ajatusta

WTO:lta on vaadittu jo kuukausien ajan, että koronarokotteiden immateriaalioikeuksista luovuttaisiin väliaikaisesti niin sanotun TRIPS-poikkeusluvan avulla. Lääkejätit ja näiden yhtiöiden isäntämaat ovat kuitenkin yrittäneet vakuuttaa, etteivät patentit ole suurin este tuotannon kasvattamiselle.

Immateriaalioikeuksista luopumisesta voisi koitua yhtiöiden mukaan hallaa innovaatioille.

– Poikkeuslupa on yksinkertainen, mutta väärä vastaus monimutkaiseen ongelmaan, Genevessä toimiva kansainvälinen lääkeyhtiöiden etuja ajava ryhmä kertoi ja kuvaili Yhdysvaltain päätöksen olevan pettymys.

Katherine Tai on tavannut viime viikkoina suurten yhdysvaltalaisten rokotevalmistajien johtoa keskustellakseen asiasta. Hän on kokoustanut asian tiimoilta Pfizerin, Modernan ja Johnson & Johnsonin edustajien kanssa.

Rikkaiden valtioiden on kritisoitu haalivan koronarokotteita. Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin hallintoon on kohdistunut kovaa painetta patenteista luopumiseksi. Yhdysvaltain on onnistunut jo taata koronarokotteiden riittävyys omalle väestölleen.