Mitä sanoisit, jos pääsisit EU:n päätöksenteon ytimeen? Toivoisitko Euroopalta enemmän ilmastotoimia? Vastauksia köyhyyden tai syrjinnän poistamiseksi?

EU on käynnistämässä Euroopan tulevaisuuskonferenssin nimellä kulkevaa jättihanketta, jonka tarkoituksena on kehittää EU:ta ruohonjuuritasolta ylöspäin.

Tavoitteena on antaa kansalaisille suurempi mahdollisuus vaikuttaa EU:n tulevaisuuteen, tavoitteisiin ja suuntaan.

Vuoden kestävän tulevaisuuskonferenssin aikana järjestetään muun muassa kansalaispaneeleja ja keskustelutilaisuuksia. Keskeisessä roolissa on huhtikuussa avattu digialusta, jossa EU-kansalaiset voivat kertoa mielipiteensä melkeinpä mistä tahansa aiheesta. Palvelu edellyttää käyttäjätilin luomista, ja keskusteluja moderoidaan.

Alustaa on jo ehditty kutsua Euroopan yhteiseksi someksi, mutta tämä on liioittelua.

ILMOITUS

Itse tulevaisuuskonferenssin tavoite on kunnianhimoinen: kansalaisten äänet kootaan ensi keväänä yhteen ja niistä saadaan pohjaa toimintapolitiikalle.

Kansalaisten nostaminen EU:n uudistamisen keskiöön on todella hyvä asia – kunhan se aidosti toteutuu. Pelkkä keskustelun avaaminen ei riitä. Veikkaan, että suurin osa eurooppalaisista ei ole vielä kuullutkaan koko hankkeesta.

On Euroopan yhteinen etu, että näin merkittävästä keskustelusta saadaan mahdollisimman moniääninen. Siksi meidän EU-päättäjinä on varmistettava, että kaikkia kuullaan. Myös niitä ryhmiä, jotka helposti jäävät tällaisten keskusteluiden ulkopuolelle, kuten etnisiä vähemmistöjä, köyhyysrajan alapuolella eläviä, paperittomia tai vaikkapa nuoria. Keskustelun on ulotuttava sinne, mistä nämä ihmiset tavoitetaan.

Pelkkä ”yhteinen some” ja paneelikeskustelut eivät tätä takaa.

Kun Euroopan tulevaisuudesta keskustellaan, on tärkeää, että myös vasemmiston ääni kuuluu.

Mitä sinä haluaisit sanoa?

Tulevaisuuskonferenssin digialusta löytyy osoitteesta: https://futureu.europa.eu/?locale=fi.

Europarlamentaarikko