Ministeri vertaili mittasuhteita. Koko tieteen ja koulutuksen budjetti Suomessa on 3,38 miljardia euroa. Nyt puhutaan 35 miljoonasta.

Tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko perusteli kohua nostattanutta linjausta tieteen rahoituksen 35 miljoonan euron leikkauksesta pyrkimyksellä vähentää velanottoa.

– Se tarkoittaa useammalle hallinnonalalle miinusmerkkisiä ratkaisuja, Saarikko sanoi eduskunnalle koulutuspoliittisen selonteon lähetekeskustelussa.

– Omalla vastuualueellani on myös kulttuurin, nuorison ja liikunnan kysymykset, joihin tulee kohdistumaan kriittisiä ratkaisuja Veikkauksen voittovarojen vuoksi ja alenema johtaa siihen, että kaikkea ei pystytä kompensoimaan.

Saarikon mukaan tämä tarkoittaa sitä, että 35 miljoonan euron leikkaus tulee kohdistumaan tavalla tai toisella tieteeseen.

Kyseessä on toistaiseksi Saarikon yksityisajattelu, sillä kehysriihessä päätettiin vain opetus- ja kulttuuriministeriön osalle tuleva säästösumma, mutta ei sen kohdentamista. Vaihtoehdot ovat kuitenkin vähissä, koska kehysriihessä päätettiin koulutuksen, terveyspalveluiden sekä sosiaaliturvan jättämisestä säästöjen ulkopuolelle.

Saarikon mukaan asia tarkentuu julkisen talouden suunnitelman laadinnassa.

– Me tietenkin varjelemme kaikin mahdollisin keinoin perustutkimusta.

Saarikko sanoi, ettei vanhojen muistelu vie Suomea eteenpäin, mutta muistutti silti kokoomusjohtoisen Jyrki Kataisen hallituksen kohdistaneen koulutukseen 900 miljoonan säästöt ja viime kaudella kokoomuslainen opetusministeri leikkasi koulutuksesta noin 400 miljoonaa.

”Vastuu koko hallituksen”



– Mittasuhteet on hyvä muistaa. Vaikka päätös on erittäin valitettava, enkä mitenkään ylpeänä siitä kerro, se on osa hallituksen päätöksiä. Siitä pitää suoraselkäisesti kantaa vastuu koko hallituksen, Saarikko.

Koko tieteen ja koulutuksen budjetti Suomessa on 3,38 miljardia euroa.

– Nyt puhumme leikkausosuudesta, joka on 35 miljoonaa euroa.

Saarikko muistutti hallituskauden korkeakoulusatsauksen kokonaisuudesta kahdessa vuodessa: Suomen Akatemialle viime vuonna 90 miljoonaa lisärahoitusta, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen perusrahoitus laitettiin kuntoon ja indeksit on palautettu.

Julkisuudessa on asetettu vastakkain se, että turpeelle riittää rahaa, mutta tieteelle ei. Saarikko vastasi, että tänä ja ensi vuonna päättymässä olevalle elinkeinolle kohdennetaan yhteensä 70 miljoonan euron tuki. Tiedekeskustelu koskee vuotta 2023.