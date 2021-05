Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Yli puolet viennistä suuntautuu Euroopan unionin alueelle.

Elpymispaketin kaatuminen johtaisi epävarmuuteen, joka olisi myrkkyä käynnistyvälle kasvulle ja johtaisi Suomen ulkokehälle EU:ssa. Näin varoittaa 20 Suomen talouselämän huippujohtajaa keskiviikkona julkaisemassaan vetoomuksessa.

Allekirjoittajien joukossa ovat muun muassa Koneen hallituksen puheenjohtaja Antti Herlin, Nokian hallituksen puheenjohtaja Sari Baldauf, Nokian pääjohtaja Pekka Lundmark, Marimekon hallituksen puheenjohtaja Mika Ihamuotila ja Supercellin toimitusjohtaja Ilkka Paananen.

Heidän mukaansa ”EU:n elpymispaketti on veitsenterällä”.

Eduskunta äänestää siitä lähiaikoina. Valtiovarainvaliokunnan odotetaan julkistavan mietintönsä tänään iltapäivällä, joten äänestys on todennäköisesti ensi viikolla.

Huippujohtajien mielestä ”sopimus ei ole täydellinen, kaukana siitä”.

”Sen syntyminen rauhoitti kuitenkin koronan runtelemat markkinat. Siksi Suomen, suomalaisten ja meidän yritystemme etu on tukea Euroopan elpymistä ja samalla varmistaa, että elpymispaketin rahat käytetään Euroopan ja Suomen uudistamiseen ja uusien työpaikkojen synnyttämiseen.”

Johtajat muistuttavat, että Euroopan unioni on taloutemme sekä turvallisuus- ja kauppapolitiikkamme tukijalka.

”Yli puolet viennistämme suuntautuu EU:hun. Tulevaisuutemme on vahvasti sidoksissa Euroopan pärjäämiseen. Suomi tarvitsee myös kavereita ja turvaa.”

Kokoomuksessa perutaan jo puheita



Vetoomusta ei ole osoitettu millekään tietylle taholle, mutta käytännössä se luo painetta kokoomukseen, jonka eduskuntaryhmä päätti viime viikolla äänestää tyhjää elpymispaketista. Kun osa kokoomuslaisista ja myös keskustalaisista on kuitenkin äänestämässä vastaan, koko paketti ja sen myötä EU:n seuraava seitsemän vuoden budjetti voi kaatua.

Oppositiosta perussuomalaiset ja kristillisdemokraatit ovat lukinneet pakettia vastustavan kantansa.

Tilanne on niin tiukka, että kokoomuksessa on jo peruttu aiempia puheita. Puolueen varapuheenjohtaja Elina Valtonen sanoi tiistaina Ylelle , että kokoomuksen kanta voi vielä muuttua.

Valtosen mukaan kokoomuksen kannan ratkaisee valtiovarainvaliokunnan mietintö.

– Kaikkihan on toki auki, koska emmehän me tiedä vielä, mistä me äänestämme. Salissa äänestetään sen pohjalta, mikä on valtiovarainvaliokunnan mietintö ja ennen kuin se on tarkalleen selvillä, niin tilanne saattaa elää, Valtonen kertoi.