Hallitusryhmien käämit kärähtivät, kun kokoomus yhtä aikaa kritisoi kehysylityksiä ja vaatii lisää rahaa.

Eduskunta pääsi tiistaina ensimmäisen kerran keskustelemaan hallituksen viime viikolla esittelemistä kehysriihen tuloksista. Käsittelyssä oli kuluvan vuoden toinen lisäbudjetti, mutta kokoomus käänsi keskustelun kehysriihen haukkumiseen.

Asiaan palataan vielä monta kertaa muun muassa kokoomuksen tulevan välikysymyksen takia, mutta nyt otettiin lämmittelykierros.

Hallituspuolueissa ei pitkään otettu iskuja vastaan vaan käytiin vastahyökkäykseen.

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman luonnehti kokoomuslaisten mielenilmastoa synkäksi.

– Kaikki on pielessä tässä maassa. Arvoisat kokoomuslaiset, me olemme jälleen tilanteessa, jossa meillä on Euroopan parhaimpia tautitilanteita. Suomi on tähän mennessä selvinnyt Euroopan kärkipäässä mitä tulee taloudellisiin tappioihin. Nyt saadaan tapahtuma-alalle kauan kaivattu paketti, jota oppositiostakin on huudettu. Mutta kaikki on aina väärin sammutettu. Aina kaikki on kokoomuksen mielestä pielessä. Onko niin vaikea joskus tunnustaa, että Suomi on kohtuullisen hyvin selvinnyt tästä koronasta monilla mittareilla?

Lindtman tivasi kokoomukselta, tarvitseeko koko ajan räksyttää.

Kokoomuskollega Kai Mykkäsen mukaan synkkyys tulee siitä, että Suomi on Euroopan kolmanneksi pahimmassa jamassa kestävyysvajeessa.

Mykkästä kuunneltuaan Lindtman sanoi alkavansa ymmärtää mistä on kysymys: kokoomuksen oma linja on niin sekaisin, että puolue yrittää peittää sen ”ampumalla kaikkea mikä liikkuu ja räksyttämällä aivan kaikesta”.

– Koko viime vuoden te vaaditte satojen ja satojen miljoonien lisämenoja, miljardien veronkevennyksiä ja ennen kehysriihtäkin kehysvaikutteisia menoja.

Kehykset rikki koronan jälkihoidon takia



Paavo Arhinmäki (vas.) sanoi, että kehykset ylitetään kahtena seuraavana vuonna koronan jälkihoidon takia.

– Me kuromme umpeen sitä hoitovelkaa, joka on koronan aikana syntynyt. Me kuromme umpeen sitä oppimisvajetta, joka on etäopetuksessa syntynyt. Veikkauksen tulos on romahtanut. Me kompensoimme sitä. Jos te olette sitä mieltä, että pitää palata kehyksiin, te samalla vaaditte muun muassa 300 miljoonan euron leikkausta kulttuuriin, liikuntaan, nuorisotyöhön, sote-järjestöille.

– Tähän teidän pitää pystyä vastaamaan ja kertoa, mistä kaikesta olette valmiita leikkaamaan ja rajusti tämän 300 miljoonan koulutus- ja liikuntaleikkauksen lisäksi, Arhinmäki vaati.

Esko Kivirannan (kesk.) mukaan oppositio tekee sitä työtä, mitä sille kuuluukin.

– Kokoomusoppositio tapansa mukaan moittii hallitusta kahdesta asiasta: siitä, että hallitus käyttää rahaa liian väljästi ja siitä, että hallitus käyttää sitä aivan liian vähän.

Vanhanen: Uskottavuus säilyy



Valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk.) myönsi, että kehysmenettelystä on poikettu. Jo viime vuonna sitä rikottiin koronan takia rajusti.

– Se oli ymmärrettävää ja samalla tavalla pitää nähdä, että on ymmärrettäviä syitä myös siinä, että epidemian jälkeenkin on hoidettavaa. Hoitojonoja pitää purkaa ja niin edelleen.

Ydinkysymyksenä Vanhanen piti kehyksen uskottavuuden säilyttämistä ja siitä kehysriihi päätti, että vuodelle 2022 tulevan 900 miljoonan euron ylityksen jälkeen mennään laskevalle uralle. Vielä nykyinen eduskunta tekee päätökset, että kehystasoon palataan vuonna 2024.

– Se on ehkä tärkein viesti markkinoille siitä, että vaikka kehystä rikottiin, perussanoma Suomen osalta säilyy.