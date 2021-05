Lehtikuva/Markku Ulander

THL: Päivittäisten koronavirustartuntojen laskukäyrä jatkuu, Suomessa raportoitu 117 uutta tartuntaa

Suomessa on raportoitu 117 uutta koronavirustartuntaa ja viime perjantain jälkeen yksi uusi koronavirukseen liittyvä kuolema, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Kahden viime viikon aikana tartuntoja on todettu 3 032, mikä on 1 754 tapausta vähemmän kuin edeltävien kahden viikon aikana.

Yhteensä koronatartuntoja on todettu Suomessa 87 345.

THL kertoo, että sairaalahoidossa on kaikkiaan 120 potilasta, joista 28 tehohoidossa. Tehohoidossa olevien potilaiden määrä laski perjantaista kolmella. Myös perusterveydenhuollon osastoilla olevien potilaiden määrä laski kolmella.

Koronaviruksen aiheuttamaan tautiin liittyviä kuolemia on ollut Suomessa yhteensä 915.

THL raportoi, että koronavirusrokotteen ensimmäisen annoksen on saanut runsaat 1,69 miljoonaa ihmistä. Rokotettujen määrä kasvoi sunnuntaista vain reilulla 3 000 ihmisellä.

Koronarokotteen toisen annoksen on saanut liki 168 000 ihmistä.

Rokotuskattavuus on ensimmäisen annoksen osalta 30,4 prosenttia ja toisen annoksen osalta 3,0 prosenttia.

Viime päivien tartuntamäärät vuoden alhaisimpia

Päiväkohtaisten koronavirustartuntojen määrä on ollut laskeva jo usean viikon ajan, ja viime päivinä raportoidut tartuntamäärät ovat olleet vuoden 2021 alhaisimpia. Eilen sunnuntaina Suomessa raportoitiin 132 uutta tartuntaa.

Tautitilanne on pahin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella, jossa koronaviruksen ilmaantuvuusluku on 91,5. Seuraavaksi suurinta ilmaantuvuus on Päijät-Hämeen (87,3), Länsi-Pohjan (82,1) ja Varsinais-Suomen (81,2) sairaanhoitopiirien alueilla.

Ilmaantuvuusluku kertoo tartuntojen määrän sataatuhatta asukasta kohden viimeisten 14 päivän ajalta.

Alhaisinta ilmaantuvuus on Keski-Pohjanmaan ja Lapin sairaanhoitopiireissä. Keski-Pohjanmaalla ilmaantuvuusluku on 1,3 ja Lapissa 5,1.

Länsi-Pohjaan tihkuu tartuntoja rajan yli

Lähes kaikilla alueilla Suomessa epidemian suunta on kahden viikon jaksoja vertaillessa parempaan päin. Jonkin verran nousua tartunnoissa on Pohjois-Pohjanmaalla ja Kanta-Hämeessä.

Selvin piikki tartuntaluvuissa on ollut Länsi-Pohjassa. Alueeseen vaikuttaa ennen kaikkea tautitilanne Ruotsin puolella, sanoo sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Jyri J. Taskila.

Rajan länsipuolella Norrbottenin läänissä tartunnoissa on ollut jonkin verran laskua, mutta kahden viikon ilmaantuvuus on silti edelleen 747 tartuntaa 100 000 asukasta kohden, eli yhdeksänkertainen Länsi-Pohjaan verrattuna.

Pieniä rauhoittumisen merkkejä Länsi-Pohjan epidemiassa on nähtävissä. Viime viikolla tartuntoja todettiin edellisviikkoa vähemmän, ja suuri osa karanteenien sisältä.

Tartuntaketjuja on tämänkertaisessa tartunta-aallossa lähtenyt ainakin nuorten tapaamisista.

– Kaikki eivät ole muistaneet sitä, että kavereitakin pitäisi tavata vähän pienemmissä porukoissa, mielellään yksittäistä kaveria ja sekin turvallisesti, Taskila sanoo.

Rajayhteisössä on totuttu käymään töissä, asioimaan ja kyläilemään molemmin puolin rajaa. Tällä hetkellä työperäiset tartunnat ovat Taskilan mukaan vähemmistössä, ja virus on levinnyt enimmäkseen perheiden sisällä ja ystävien välillä.

Länsirajalla testiväsymystä

Maahantulijoita on Torniossa nyt noin 3 500 vuorokaudessa, mikä on hieman aiempia viikkoja enemmän, mutta kaukana pandemiaa edeltäneestä tasosta, Taskila kertoo.

Viime viikolla Tornion rajanylityspaikalla oli loppuviikosta useita tapauksia, joissa maahantulija kieltäytyi testauksesta ja yhteistyöstä maahan saapuessa.

Kieltäytyminen aiheuttaa Taskilan mukaan paljon ylimääräistä työtä, sillä tartuntatautilääkärin on määrättävä kieltäytyjät pakolliseen terveystarkastukseen. Tarvittaessa poliisille tehdään virka-apupyyntö.

– Tässä ei kuitenkaan ole mitään perusteluja esitetty sille, miksi olisi kieltäydytty, Taskila sanoo.

Pietarista saapuneella rahtilaivalla 11 koronatartuntaa

Pietarista Helsingin Vuosaaren satamaan vappuaattona saapuneella Valencia Express -rahtilaivalla 11:llä miehistön jäsenellä on todettu koronavirustartunta. Sairastuneet on asetettu eristykseen ja altistuneet karanteeniin laivalle. Kaikille miehistön jäsenille tehtiin koronatesti sunnuntaina 2. toukokuuta.

Helsingin kaupunki kertoo, että yksi miehistön jäsenistä sairastui Pietarissa, jossa miehistön jäsenille tehtiin koronatesti. Sairastuneen lisäksi neljällä miehistön jäsenellä todettiin tuolloin koronavirustartunta.

Laivan saapumisesta oli tehty meriterveysilmoitus ennen Vuosaaren satamaan saapumista.

– Ensivaiheessa varmistimme sairastuneiden voinnin. Tämän jälkeen asetimme sairastuneet eristykseen ja altistuneet karanteeniin laivalle. Eristys ja karanteeni pystytään toteuttamaan laivalla, koska kaikilla miehistön jäsenillä on oma hytti, Helsingin kaupungin epidemiologisen toiminnan ylilääkäri Sanna Isosomppi kertoi tiedotteessa.

Isosompin mukaan sunnuntain koronatesteissä ilmeni seitsemän uutta tartuntaa. Yksi miehistön jäsenistä on Helsingissä sairaalahoidossa.

Laivan miehistöön kuuluu kaikkiaan 24 jäsentä.