Antti Yrjönen

Vasemmisto järjesti viime vuoden tapaan vapputapahtumansa verkossa.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson tervehti vappupuheessaan tyytyväisenä talouspoliittisen keskustelun monipuolistumista. Andersson puhui vasemmiston verkossa järjestetyssä tapahtumassa.

Andersson ripitti nykyhallituksen kritisoijia siitä, että he vaativat kovia leikkauksia keskellä koronapandemiaa, joka jättää yhteiskuntaan syvän jäljen.

– Monelle taholle näyttää ottavan erittäin koville, että tämä hallitus ei suostu nielemään oikeiston syöttämiä talouspoliittisia opinkappaleita tai hyväksymään oikeistolaisen talouspolitiikan lähes uskonnollista vaihtoehdottomuutta. Tässä maassa puhutaan vihdoin talouspolitiikan monista vaihtoehdoista avoimesti.

– Miljardiluokan leikkaukset keskellä terveyskriisiä eivät ole vastuullista talouspolitiikkaa, vaan vaikeuttaisivat sosiaalisten seurausten korjaamista ja uhkaisivat hyvin alkanutta talouden palautumista ja elpymistä, Andersson linjasi.

Vastuullisuutta on olla vetämättä hätäjarrusta herkässä tilanteessa, Andersson sanoi.

– Vastuullisuutta on panostaa siihen, että niin yritykset kuin ihmiset pärjäävät mahdollisimman hyvin ja uskaltavat suhtautua luottavaisesti tulevaisuuteen.

Oikeistohallitusta enemmän toimia

Andersson kiinnitti puheessaan huomiota myös työllisyystoimiin, joista hallitusta on ripitetty. Hän huomautti, että hallitus on tehnyt paljon myös valtiovarainministeriön arvioiden mukaan.

– Tämä hallitus on jo puolessa välissä tehnyt huomattavasti enemmän työllisyyspäätöksiä kuin mitä Sipilän oikeistohallitus teki koko kautensa aikana. Tämä koskee valtionvarainministeriöiden vaikutusarvioihin pohjautuvia työllisyyspäätöksiä.

– Kun nykyisen hallituksen työllisyyspäätöksiä tarkastellaan laajempien vaikutusarvioiden kautta, olemme tehneet jo arviolta kaksi kertaa enemmän työllisyyttä lisääviä päätöksiä kuin edeltävä, työttömiä kurittanut, oikeistohallitus.

Andersson toisti puheessaan vasemmiston pitkäaikaisen vaatimuksen siitä, että työllisyyspäätöksiä arvioitaisiin nykyistä paremmin.

– Suomessa on työllisyyspolitiikassa jo vuosia kokoomuksen johdolla tuijotettu sokeasti vain työn tarjontaa. Ajatus siitä, että työmarkkinatuen leikkaaminen 20 tai 30 eurolla, tai toimeentulotuen omavastuun palauttaminen johtaisi taianomaisesti työttömien laajamittaiseen työllistymiseen, on todellisuudesta vieraantunut.

– Työttömyyden syyt eivät ole taloudellisten kannustimien puutteessa vaan siinä, että sopivia työpaikkoja ei ole tarjolla.

Luottamusmiesten asema vahvemmaksi

Puheessaan Andersson käsitteli myös työmarkkinoilla tapahtuneita asioita. Hän esitti syvän huolensa Metsäteollisuuden ja Teknologiateollisuuden päätöksestä irtaantua työehtosopimustoiminnasta. Andersson korosti, että päätöksillä tulee olemaan mittavia, kauaskantoisia vaikutuksia kaikille palkansaajille.

– Hallituksen on ensitöikseen ryhdyttävä tarvittaviin toimiin luottamusmiehen aseman vahvemmaksi turvaamiseksi laissa, jotta järjestäytyneillä työntekijöillä jatkossakin on osaava ja koulutusta saanut edustaja, joka voi neuvotella ja käyttää sananvaltaa heidän puolestaan, ja joka näin tehdessään nauttii suojaa työnantajien mielivallalta, painostukselta ja uhkailulta.

– Hyvinvointivaltiomme on rakennettu työn ja työtaisteluiden avulla ja nyt työnantajaliitot pyllistävät tälle mallille. Bisnesomistajien viesti on, että sopiminen ei kiinnosta, eikä arvoa nähdä tavassa, jolla tässä maassa on turvattu säälliset vähimmäistyöehdot kaikille, Andersson sanoi.

Sopimusmallin romuttaminen uhkaa Anderssonin mukaan eriyttää työmarkkinoita entistä enemmän.

– Silloin ei puhuta enää kahden tai kolmen kerroksen väestä,vaan kerrostalollisesta erilaisilla työehdoilla ja palkoilla työskentelevistä ja toisiaan vastaan kilpailevista ihmisryhmistä. Tämä ei ole vasemmistoliiton linja. Meidän linjamme on solidaarisuus, luottamuksen lisääminen ja yhdessä sopiminen. Me haluamme varmistaa, että kenenkään oikeuksia ei poljeta, hän sanoi.