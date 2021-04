Lehtikuva/Markku Ulander

Kahden porvaripuolueen meno saavutti melkoisen vaiheen tiistaina. Keskusta ja kokoomus antoivat julkisuuteen lausuntoja, joiden perusteella puolueiden kannat eivät tulleet ainakaan kovin paljon selkeämmiksi.

Aloitetaan kokoomuksesta. Ensin kokoomuksen kansanedustajat politisoivat perustuslakivaliokunnan ja ajoivat läpi esityksen, jonka mukaan EU-elpymispaketin hyväksyminen vaatii kahden kolmasosan enemmistön. Suurin osa valiokunnan kuulemista asiantuntijoista piti yksinkertaista enemmistöä riittävänä.

Kokoomuksen johto määritteli tiedotustilaisuudessa, että puolue on EU-myönteinen. Sen osoituksena puolue aikoo äänestää eduskunnassa tyhjää. Puolueen puheenjohtaja Petteri Orpo ilmoitti, että vika on hallituksessa. Hallitus on tyhmä, siksi Orpo ja muut kokoomuslaiset osoittavat mieltään.

Joku voisi sanoa, että tuo ei ole EU-myönteisyyttä. Tuo on lapsellisuutta. Eniten ryhtiä olikin niissä kokoomuksen kansanedustajissa, jotka ilmoittivat äänestävänsä pakettia vastaan ryhmäpäätöksestä huolimatta.

Keskusta puolestaan on osoittanut, mitä puolueen ajama vastuullinen talouspolitiikka tarkoittaa. Säätytalon neuvotteluissa puolue on painottanut ajavansa ainoana hallituspuolueena tiukkaa menokuria.

Koko vastuullinen talouspolitiikka on silkkaa identiteettipolitiikkaa. Keskusta on esimerkiksi ajanut mittavaa julkista tukea turveteollisuudelle. Rahat puolue on ollut valmis ottamaan koulutuksesta. Omille eturyhmilleen rahojen ohjaaminen ja niiden ottaminen lapsilta on jotain, mitä on vaikea kutsua vastuulliseksi.

Luonnollisesti vastuulliseen talouspolitiikkaan kuuluu myös lähes kaikkien taloustieteilijöiden tahdon vastustaminen. Listaamattomien yritysten veroedun poistamista kannattavat lähes kaikki paitsi keskusta ja kokoomus.

Omia eturyhmiään saa luonnollisesti puolustaa. Mutta olisi ryhdikkäämpää sanoa se ääneen, eikä perustella mystisellä vastuullisella talouspolitiikalla. Veronkevennykset kun eivät vahvista valtion taloutta, ne heikentävät sitä.

Päätoimittaja