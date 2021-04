Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Hallituskriisin takia hallitus ei lievennä ravintoloita koskevia rajoituksia, vaikka ankarat rajoitustoimet eivät ole enää välttämättömiä eivätkä oikeasuhtaisia, toteaa MaRa tiedotteessaan.

Matkailu- ja ravintola-alaa edustava työnantajajärjestö MaRa syyttää hallitusta ravintola-alan ahdingon syventämisestä. MaRa vaatii ruokaravintoloita koskevien rajoitusten purkamista heti.

– Nyt vaikuttaa siltä, että myös äitienpäivälounaiden tarjonta vaikeutuu rajoitustoimien takia. Hallituksen on purettava rajoitustoimia niin, että ne tulevat voimaan jo ensi viikolla, MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi sanoo.

Valtioneuvoston asettamat toiminnan rajoitukset ovat voimassa kuudessa maakunnassa ja yhdessä sairaanhoitopiirissä. Niiden osuus Suomen ravintola-alan liikevaihdosta ja työntekijöiden määrästä on 71 prosenttia.

Kannattava liiketoiminta mahdotonta

Anniskeluvaltaisissa ravintoloissa asiakaspaikoista saa olla käytössä enintään kolmasosa ja ruokapainotteisissa puolet, anniskelu tulee lopettaa klo 17 ja anniskelupainotteiset ravintolat sulkea klo 18 ja ruokapainotteiset klo 19. Rajoitukset eivät mahdollista kannattavan liiketoiminnan harjoittamista eikä suuren osan työntekijöiden kutsumista töihin. Nyt vain Pohjanmaa ja Satakunta palaa lievempiin rajoituksiin vappuaattona.

MaRa muistuttaa sote-valiokunnan näkemyksestä, että ruokaravintoloiden sulkeminen ennen klo 21:tä tulee olla erityisen korkean kynnyksen takana. Tartuntaluvut ovat alentuneet merkittävästi koko maassa ja sama suunta jatkuu. HUS-alueen ilmaantuvuusluku on tänään 100.

– Alamme yrittäjät ja työntekijät ovat jääneet hallituskriisin jalkoihin. Ankarimmat rajoitukset eivät ole enää millään muotoa perustuslain eivätkä eduskunnan päätösten mukaisia. Myös epidemian perustasolla olevien maakuntien ravintolarajoituksia tulee purkaa edelleen. Vaikuttaa siltä, ettei hallitus välitä ravintola-alan yrittäjien ja työntekijöiden ahdingosta. Lieneekö kyse siitä, ettei naisvaltaisen palvelualan työpaikkoja koeta tärkeiksi, Lappi toteaa.

Menettely maahantuloon luotava kiireesti



Järjestö kiirehtii hallitusta luomaan maahantuloon menettelyn, joka mahdollistaa ulkomailta Suomeen saapuvan matkailun kun liikennemäärät alkavat kasvaa.

– Eduskunta on kiirehtinyt hallitusta luomaan todistuksiin perustuvan mallin. Aikaa eduskunnan päätöksestä on kulunut kohta jo puolitoista kuukautta eikä hallitus ole tehnyt tällaista esitystä. Esityksellä on kiire, jotta Finnair pystyy avaamaan reittejä ja matkailuyritykset myymään palvelujaan, Lappi toteaa.

Viime vuonna Suomen matkailukulutuksen romahtamisen hintalappu oli noin 7 miljardia euroa. Ennakkoarviot kuluvasta vuodesta ovat lähes yhtä synkät.

– Kotimaisen matkailualan kannalta heikoin tilanne on, jos suomalaiset voivat matkustaa vapaammin ulkomaille, mutta ulkomaalaiset matkailijat eivät pääse Suomeen yhteneväisillä ehdoilla kilpailijamaidemme kanssa. Matkailualan yritykset ja työntekijät ovat kurjassa tilassa. Hallituksen tulee valmistella eduskunnan edellyttämä esitys heti, Lappi vaatii.

Kansainvälinen matkailu alkaa käynnistyä, kun rokotteet alkavat vaikuttaa koronavirustartuntojen määrään. Lähikuukausina matkailupalvelujen kysyntä alkaa elpyä nopeasti.