Lehtikuva/Roni Rekomaa

Me tarvitsemme toimintakykyisen hallituksen tämän globaalin pandemian keskellä, joka ei suinkaan ole vielä ohi, pääministeri vetosi.

Pääministeri Sanna Marin kiisti vähän kello 18:n jälkeen lehtitiedot siitä, että keskusta olisi jo ilmoittanut lähtevänsä hallituksesta. Hänen mukaansa neuvotteluja käydään koko ajan ja tänään voi mennä myöhään. Tulosta tai aikatauluja pääministeri ei ennakoinut, mutta hänen mukaansa monessa asiassa on päästy eteenpäin.

Marin tuli Säätytalon portaille toimittajien eteen, koska useissa tiedotusvälineissä oli kerrottu keskustan puheenjohtajan Annika Saarikon jo ilmoittaneen hänelle, että keskusta lähtee.

– Ainakaan minulle tällaista ei ole esitetty ja näitä tietoja olen hieman ihmetellyt. Kyllä täällä vielä neuvotteluita käydään, Marin sanoi.

Hän kertoi itse käyvänsä kaikkien osapuolten kanssa neuvotteluita yhdessä ja erikseen. Tilanne on ennallaan: kaikki on auki niin kauan kuin kaikesta ei ole sovittu.

– Me käymme viisikon kanssa tätä tilannetta läpi. Oma toimintatapani on, että haen yhteisymmärrystä ja yhteistä näkymää. Neuvottelut jatkuvat, ja sen takia tulin ulos kertomaan, koska lehtitietoja lukiessa saa hyvin värikkään kuvan siitä, mitä tuolla talon sisällä tapahtuu, rauhallisen oloinen Marin sanoi.

Hänen mukaansa jo seitsemättä päivää jatkuvissa neuvotteluissa on kyse isänmaan asiasta. Ratkaisuun pääsy vaatii jokaiselta vastaantuloa ja joustamista.

– Toivon, että on kykyä nähdä hieman Säätytalon huoneiden ulkopuolelle siihen, minkälaisessa tilassa maa on ja minkälaisen kriisin keskellä me yhä olemme.

Neuvottelujen Marin ennakoi jatkuvan tänään ”aika myöhään”.

– Meillä on vielä maassa hallitus ja se ei ole karille ajanut, mutta pitää myöntää, että neuvottelut ovat vaikeat.

Itse hän sanoi tekevänsä kaikkensa, että ratkaisu löytyisi.

